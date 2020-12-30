CHP heyeti Demirtaş’ı ziyaret etti

Olağan zamanda milletvekilleri açık görüş yapabilirken, cezaevi yönetimi salgın önlemi nedeniyle kapalı görüş yaptırdı. Demirtaş ile vekiller cam bölmenin ardında telefonla görüştü. Demirtaş, iki milletvekiline, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kendi lehine verdiği kararı değerlendirdi. Demirtaş’ın “AİHM kararını tartışması gereken onlar değil hukukçulardır” dediği belirtildi. 4 yıldan fazla süredir cezaevinde olan Demirtaş, hapishanede ailesi ve avukatı dışında gördüğü tek kişinin koğuş arkadaşı eski Hakkâri milletvekili Abdullah Zeydan olduğunu vurguladı.