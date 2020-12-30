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Bülent SARIOĞLU
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP heyeti Demirtaş’ı ziyaret etti

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
CHP heyeti Demirtaş’ı ziyaret etti
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TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri olan CHP’li Ali Haydar Hakverdi ile Sevda Erdan Kılıç dün Edirne F Tipi Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’la görüştü.

Olağan zamanda milletvekilleri açık görüş yapabilirken, cezaevi yönetimi salgın önlemi nedeniyle kapalı görüş yaptırdı. Demirtaş ile vekiller cam bölmenin ardında telefonla görüştü. Demirtaş, iki milletvekiline, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kendi lehine verdiği kararı değerlendirdi. Demirtaş’ın “AİHM kararını tartışması gereken onlar değil hukukçulardır” dediği belirtildi. 4 yıldan fazla süredir cezaevinde olan Demirtaş, hapishanede ailesi ve avukatı dışında gördüğü tek kişinin koğuş arkadaşı eski Hakkâri milletvekili Abdullah Zeydan olduğunu vurguladı.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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