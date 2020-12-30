CHP heyeti Demirtaş’ı ziyaret etti
TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri olan CHP’li Ali Haydar Hakverdi ile Sevda Erdan Kılıç dün Edirne F Tipi Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’la görüştü.
Olağan zamanda milletvekilleri açık görüş yapabilirken, cezaevi yönetimi salgın önlemi nedeniyle kapalı görüş yaptırdı. Demirtaş ile vekiller cam bölmenin ardında telefonla görüştü. Demirtaş, iki milletvekiline, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kendi lehine verdiği kararı değerlendirdi. Demirtaş’ın “AİHM kararını tartışması gereken onlar değil hukukçulardır” dediği belirtildi. 4 yıldan fazla süredir cezaevinde olan Demirtaş, hapishanede ailesi ve avukatı dışında gördüğü tek kişinin koğuş arkadaşı eski Hakkâri milletvekili Abdullah Zeydan olduğunu vurguladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle