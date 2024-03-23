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CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

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#Hatay#CHP#Mehmet Güzelmansur
CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 21:14

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un da içerisinde bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde İskenderun ilçesindeki Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Partisinin Piri Reis Mahallesi'ndeki programına katılmak için bölgeye giden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, trafik kazasında yaralandı

Kazada Mansur ve iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzelmansur ve diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Hatay#CHP#Mehmet Güzelmansur

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