CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özel: Biz çarşaf listeyi savunuyoruz

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Genel başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın’ı Çankaya’daki ofisinde ziyaret etti. Özel'e ziyaretinde CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan eşlik etti. Karayalçın, adaylığını açıklaması ardından Özel'i kutladığını belirterek, "Bugün Özgür Bey nezaket gösterdi, arkadaşlarıyla birlikte beni ziyaret etti. İçinde bulunduğumuz süreci, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılması gereken düzenlemeleri, Türkiye siyasetini, yerel yönetim seçimlerinin önemini bir sohbet ortamında değerlendirdik. Sayın Özgür Özel benim çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok değer verdiğim bir parti yöneticimiz. O nedenle kendisiyle, böyle bir görüşme yapmaktan çok büyük bir memnuniyet duydum. Sayın Özgür Özel'e ve arkadaşlarına en içten başarı dileklerimi sunuyorum" dedi.

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'KURULTAY YEREL SEÇİMDEN ÖNCE YAPILMALI'

Özgür Özel ise, adaylık açıklaması ile birlikte kamuoyu ile paylaştığı tutum belgesinde Murat Karayalçın'ın fikirlerinden esinlendikleri kısımlar da olduğunu söyleyerek, "O kısımları ifade ettik ve üzerinde tartışma imkanı bulduk. Şüphesiz bu kurultayın yerel seçimlerden önce mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Devamında da bir yerel seçim olduğu için Sayın Genel Başkanın yerel seçimlerle ilgili tecrübeleri, yerel yöneticilerin yeniden aday gösterilmesi, yeni adayların belirlenmesi ve ilerleyen süreçte yerel yönetimlerin nasıl bir genel başarıyı tetikleyebileceği konusundaki fikirlerini, görüşlerini, önerilerini almak bizim açımızdan son derece kıymetliydi" diye konuştu.

‘KURULTAY, KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE OLMALI’

Soruları da yanıtlayan Özel, İzmir, Konya ve Karaman kongrelerinin tamamlandığını hatırlatarak, "Kongrelerde basına yansıyan tartışmalı durumun blok liste tartışmalarından kaynaklandığını, hiçbirimizin hoşuna gitmeyen görüntüler olduğunu ifade etmeliyim. Biz temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz ve çarşaf listeden örgütümüzün taviz vermemesi gerektiğini, delegenin iradesinin doğrudan yansımasının çarşaf listeyle olacağını düşünüyoruz. Farklı görüşler olabilir; ama bu farklı görüşlerin kürsüde ifade edilip, oylamayla karara bağlanması lazım. Bunun ötesine geçen tüm görüntüler hepimizi üzüyor ve partimize fayda getirmiyor. Fikirlerin yarışıldığı, kardeşliğin konuşulduğu, birlikte girilen kongre salonlarından el ele, omuz omuza, hatta bazen kırgın gerilen kongre salonlarından barışı tesis ederek çıkmanın CHP'de başarıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki kurultay sürecinin ikili yarış olabilir, üçlü yarış olabilir, başka adaylar olabilir; ama bir kardeşlik hukuku içinde ve fikirlerin yarıştığı; ama sinir katsayısının hızla hepimiz tarafından düşürüldüğü ve herkesin bundan sonraki süreçteki iyi duygulara katkı sağlayacak yaklaşımlarda bulunması gerekiyor" dedi.

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'BAĞIRANLAR GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ DEĞİLDİ'

Kongrelerde sözünün gençlik kolları üyelerinin sloganlarıyla kesildiği iddiaları sorulan Özel, "Bütün salon biliyor ki; kürsünün yanına kadar gelmiş, ayakta ve bütün gücüyle benim sesimi bastırmak için bağıranlar gençlik kolları üyesi değildi. Genel merkezimiz bir araştırma başlatmış. Ben de okudum. Kimler olduğu ortaya çıkacak. O kişilerin arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkabilir; ama ben bunu asla ve asla gerek İzmir'deki gerek genel merkezimizdeki iyi niyetli siyaset arkadaşlarımıza mal etmek istemem. Ama kim yaptıysa onu genel merkezimiz çıkarırsa hep birlikte öğreniriz" ifadelerini kullandı.

Özel, partinin önemli isimleri Alta Öymen ve Hikmet Çetin'i de ileriki günlerde ziyaret edeceğini söyledi. Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılıp katılmayacağı ile ilgili soru üzerine de "MYK toplantılarına vekaletimi yürüten grup başkan vekili arkadaşlarımız katılıyorlar, katılmaya devam edecekler. Bundan sonraki süreçte MYK toplantılarında grubumuz, grup başkan vekillerimiz tarafından temsil edilecek" dedi.