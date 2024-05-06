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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü

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#Cumhuriyet Halk Partisi#ÖZGÜR ÖZEL#SİNAN ATEŞ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateşin eşi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 16:31

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

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Özgür Özel, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateşin eşi ile görüştü

Ayşe Ateş, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklama yaptı. Ayşe Ateş, eşinin öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianameye tepki göstererek, "Benim ifadem iddianamede yok. Başka ifade veren arkadaşların ifadeleri de eklenmemiş. İçi boş, tamamen sanki basit bir cinayet, alacak verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var. Böyle bir iddianame olmaz. Ya bu iddianame geri çevrilecek ya da biz bu iddianameyi yeniden yazdıracağız; vereceğimiz dilekçelerle sunacağımız delillerle. Çünkü var olan şeyleri bile koymamışlar" dedi. (DHA)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateşin eşi ile görüştü

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#Cumhuriyet Halk Partisi#ÖZGÜR ÖZEL#SİNAN ATEŞ

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