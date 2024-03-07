CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren 3 ayda bir memnuniyet anketleri yapacağı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’ya geldi. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir otelde bir araya gelen Özel, Kütahya’nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için, hak ettiği gelişmişlik noktasına gelebilmesi için bir ortak siyasi iradenin şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya Belediyesi Başkanlığı için aday gösterdikleri Eyüp Kahveci’yi örgütün tam mutabakatıyla ve çok inanarak ve güvenerek belirlediklerini kaydeden Özel, “CHP Genel Başkanı olarak Kütahya’ya ilk kez geliyorum. Grup başkan vekili olduğum zaman geldiğimde Kütahya hep iyi çalışma yaparak güzel anılarla ayrıldık. Bundan sonraki süreçte Kütahya’da hem CHP’nin hak ettiği ve ulaşması gerektiği güce ulaşmasını umut ediyoruz. Hem de Kütahya’nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için, hak ettiği gelişmişlik noktasına gelebilmesi için bir ortak siyasi iradenin şekillenmesi lazım, bu da pozitif rekabetle mümkün, CHP ana muhalefet partisinin gücünü arttırması, sadece sorunları değil çözüme de katkı sağlayacak önerilerde bulunması ve kente olan ilgisini arttırması bizce çok önemli. Bu sürecin önemli kilometre taşlarından bir tanesi de şüphesiz yerel seçimler.

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Kütahya yerel seçimlerde geçtiğimiz dönemde umduğumuz başarıyı elde edemediğimiz bir şehirdi. Kütahya’da büyükşehir olmadığı için merkez ilçe belediyesinin ve ilçelerin durumlarını ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Ancak merkez ilçe belediyesinin daha önceki dönemlerde daha önce milletvekilliği de yapmış, daha sonra da önemli bir destekle belediye başkanı seçilmiş olan MHP’den arkadaşımızın zaman zaman siyasette metal yorgunluğu olarak da bilinen belli bir süredir kente ve siyasete ilgisini kaybettiği ortak akılla yönetme imkanlarını bulamadığı, borçlanma yetkisinin bile belediye meclisinde tartışılmadığı süreçlerin yaşandığı ve kentte ciddi rahatsızlıkların ortaya çıktığı bir süreç yaşanıyor. Biz Kütahya Belediye Başkan adayımızı hep birlikte ortak akılla, örgütümüzün tam mutabakatıyla ve çok inanarak ve güvenerek belirledik. Ardından yapılan kısa vadeli ölçümlerde de Kütahya’da siyasetteki abiyene tabirle adayımız tuttu. Aday çok toplumsal bir destek görüyor" dedi.

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BAŞKANLARA 3 AYDA 1 BAŞARI ANKETİ

CHP’li belediyelerin başarılı projelerinde ortaşlaştırma, bunların tek tipleştirmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerle başkan seçilenlere yönelik 3 ayda bir memnuniyet anketi yaparak ‘başarı karnesi’ çıkaracaklarını söyledi. Özel, “Örneğin sosyal kartların verilmesi, son dönemlerde CHP’li belediyelerin yaptığı düşük gelir seviyesindeki ailelere sosyal yardımların dijital kartlar üzerinden yapılması, esnaf ile şehrin birleştirilerek sosyal kartların içine yapılacak kırmızı et yardımının şehrin kasaplarından alınması gibi çok başarılı uygulamalarımız var. Bunların tek tipleştirilmesi için çalışmalar olacak. Halk kart üzerinden, bunun yanında hem seçilmiş başkanlarımıza, seçilmiş belediye meclis üyelerimize hatta onların yönettikleri belediyelerde diğer partilerden olan belediye meclis üyelerine de bir eğitim setinin verilmesi ve süreç içinde belediye başkanlarımızın ortaya koydukları performansın objektif kriterlerle ölçülmesi, tek tip bir anketle, memnuniyet anketlerinin 3 ayda bir yapılması ve başkanlarımızın kendine, örgütüne ve şehrine başkanın başarı karnesini gösteren 3 ayda bir memnuniyet anketlerinin paylaşılması gibi önemli bir çabanın içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

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‘1 TANE TRABZONLU, İSTANBUL’A 10 TANE METRO YAPTI’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler ve Çevre Korumadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’i çok başarılı bulduğunu ifade eden Özel şunları söyledi:

“Eskişehir’in yanı sıra Muğla, Tekirdağ ve Çanakkale Belediye Başkanlarımızın içinde bulundukları ve deneyimleriyle yönlendirecekleri yapının içinde yerel yönetimler konusunda son derece eğitimli yetkin, partimizin yurt dışında belediyelerine katkı sağlayan, kaynak bulan çok ciddi arkadaşlarımız var. Örneğin hafif raylı sistem meselesi, gündeme geldiğinde şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı Pelin hanım, Japonya’da 13 yıl boyunca, hızlı trenlerin başındaki ve bütün dünyadaki raylı sistemler ve hızlı ulaşım araçları noktasında bütün dünyanın emeğine, birikimine, liyakatine saygı duyduğu, onun altında kaşesinin bulunduğu projelerin hızla kredilendirildiği, çok başarılı Türk kadını Japonya’da aldığı maaşın 8’de 1’ine Ekrem Başkanın ekibinde İstanbul’da çalışıyor. Trabzon’a gittiğimde soruyorum Ekrem başkan göreve geldiğinde kaç Ak Partili milletvekili vardı? 4. Kaç tane Trabzonlu bakan var? 4 tane, 8. Trabzon Büyükşehir 9, Trabzon merkez ilçe 10. 10 tane Ak Partili Trabzonlu, Trabzon’a 1 hafif raylı sistem yapamadılar. Ekrem başkan bu süre zarfında 1 tane Trabzonlu İstanbul’a 10 tane metro yaptı. Bütün sebebi, doğru insanı bulup, doğru projelerle buluşmuş olmak. Pelin hanımın hafif raylı sistemler dediğimizde dünyada en bilinen insan olması. Onun kaşesinin her türlü şirketin fon sağlama noktasında büyük bir güven duymasına sebebiyet veriyor. Kütahya Belediyesi’nin tüm bu birikimlerden yararlanması için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız"

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‘BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya’da partisinin Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlediği mitinge katıldı. Seçim otobüsü üzerinden konuşan ve AK Parti iktidarını eleştiren Özgür Özel, “Ne diyordu Recep Tayyip Erdoğan, ‘oyu verin enflasyonu düşüreyim, oyu verin mazotu, benzini düşüreyim’ diyordu. İnsanları ‘biz gelmezsek bunlar gelecekler, vatanı bölecekler, ezanı dindirecekler’ yalanıyla kandırdı. Ona şu cevabı vereyim Kütahya’dan; Bak Recep Tayip Erdoğan, bu ülkede bir zaman bayrağı indirmeye, ezanı dindirmeye kalktılar. O dönemde senin şimdi peşinden gittiklerin, öve öve bitiremediklerin, çok özlediklerin, işgal donanmasına kırmızı halı seriyordu. Benim peşinden gittiğim, hücum botunun üzerine çıkmış, ‘geldikleri gibi gidecekler’ diyordu. Eğer günün birinde yine birileri, bu güzel ülkede beka sorunu ve Türkiye’de bir tehlike olursa, bakın Tayyip Erdoğan’ınkiler var ya, o söyleyince havaalanında toplanıyorlar, kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyiyorlar, ‘ölmeye geldik’ diyorlar. Vallahi kot üstüne perdelik kumaş çekenler değil ama Çanakkale’de, Dumlupınar’da dedesi kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi. Çiftçi bu haldeyse, açsa, yoksulsa, bankalara borçluysa, sabahın erken saatlerinde sarı taksilerle avukatlar geliyorsa, evindeki pulluğu, televizyonu götürülüyorsa Atatürk’ün emaneti sefalet içerisindeyse, bu düzeni değiştireceğiz. Başka çaresi yok” dedi.

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EMEKLİ MAAŞLARI

Konuşmasında emekli maaşlarına da değinen Özel, emeklilerin yüzde 70’nin 10 bin lira ile geçinmek zorunda olduğunu söyledi. Sürekli emeklilerin sorunlarını dile getirdiklerini anlatan Özel, “Ben ‘emekliye, emekli kartı ver, içine 7 bin lira fark yatır. Ayrıca doğal gaz, elektrik, suda yüzde 25-40 indirim tanımla, gel bu emekliyi, bu cendereden kurtaralım’ dedim. Para yok, dedi, 1,4 trilyon lira para lazım dedi. Biz hesapladık 690 milyar yetiyor. Ama bu İliç’teki maden şirketine parayı bulmuş, 5’li çetelere bulmuş, müteahhide, yandaşlara bulmuş, her türlü yandaşa parayı bulmuş, bir tek emekliye parayı bulamamış. Bütün emeklilere soruyorum; size bunları yapan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart’ta karşınıza gelecek, Erdoğan’a oy var mı? MHP’ye oy var mı? Bizi yok sayana bizde ‘oy yok’ diyor Kütahya. Ama Kütahya kime oy vereceğini biliyor” diye konuştu.

‘BAŞKANLAR, TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan adaylarının cuma gününden itibaren mal varlıklarından, eşit hizmet vereceklerine kadar birçok konuda taahhütname imzalayacaklarını açıklayıp şunları söyledi:

“Yarından itibaren, cuma günü bütün Türkiye’de belediye başkan adaylarımız bir taahhütname imzalayacaklar. Daha önce bir kısmını söylemiştim, örneğin ‘mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısına asacağım’ diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca CHP’li belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta hayatlarını kolaylaştıracağı konuda, kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda ve dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP’li belediyeler, kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe sahip olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Cuma günü CHP’li belediyelerin, başkanların kamuoyuna açık taahhütlerini, mal bildirimlerinden başlayıp, eşit hizmeti kimseyi ayırmadan yapacaklarına kadar taahhütnameleri belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Bu hizmetleri sunacakların başımızın üstünde yeri var. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz.”

Konuşmasının ardından Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci ve diğer adaylarına destek isteyen Özgür Özel, kentten ayrılarak Bilecik’e geçti.