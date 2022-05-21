CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hedefimiz yoksulluğu bitirmek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta gülünün de yetiştirildiği Burdur’un Bucak ilçesinde güller serpilerek karşılandı. Yeni 500 üyeye rozet takılan törende konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Gençler heyecanlı biliyorum, onların heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava hepimizin davasıdır. O dava alınterine değer verme, ‘beraber yaşayalım’, ‘kucaklaşalım’, ‘sen- ben ayrımı yapmama’ davasıdır. O dava ayrışma değil kucaklaşma, birbirimize farklı gözlerle bakmak değil helalleşmek, bir araya gelmek, oturmak, sohbet etmek davasıdır. O dava hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin işinin, aşının olduğu davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım. Gençler ve emeğiyle geçinmeye çalışanlar katılıyor. Dolayısıyla bu davanın bir neferi olarak karşınızdayım.”



HATA BUCAK’TA DEĞİL BİZDE



Bucak’tan bugüne kadar arzu ettikleri oyu alamadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Ama bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil, sorumlusu biziz. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı-kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik.



TORPİLİ KALDIRACAĞIM



Gençler bu ülkenin bugünü de sizsiniz, geçmişi de sizdiniz, geleceği de siz olacaksınız. Hedefimiz bu memlekette beraber, kardeşçe yaşamak, alın terine değer vermek, yoksulluğu ve yolsuzluğu tamamen bitirmek. Göreceksiniz, torpili tamamen kaldıracağım” dedi.



KADINLAR İÇİN YASA SÖZÜ

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“Her evde huzurun, bereketin olmasını isterim. Kadınların daha güçlü olmasını isterim. En çok çalışan kadınlar, en çok mağdur edilen de kadınlar. O nedenle aile destekleri sigortasını getireceğiz. Meclis’e bir kanun teklifi sundum. Dedim ki ‘Parlamentonun yarısı kadın, yarısı erkek olsun’. Reddettiler. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda bu kanunu da getireceğiz Meclis’e. Kadınların daha güçlü bir şekilde parlamentoda Türkiye’yi temsil etmesinin önünü açacağız.”