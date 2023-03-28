Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP: Gençleri de kadınları da tanımıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Faik Öztrak#Yeniden Refah Partisi
CHP: Gençleri de kadınları da tanımıyorlar
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yeniden Refah Partisi’nin katılımı nedeniyle Cumhur İttifakı’nı eleştirdi.

Haberin Devamı

Öztrak, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Kadına şiddeti hak görenlere öncelikle kadınların sandıkta diyeceği olacak. CHP’li, DEVA’lı, DP’li, Gelecek, İYİ ve SP’li kadınlar ve elbette AK Partili kadınlar, ‘Kadına şiddete hayır’ diyecek. Bu ülkede hiçbir kadın merak etmesin. Millet İttifakı iktidarında, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde hiçbir kadın tehdit edilemeyecek. Kadına şiddet, kadın cinayetleri bu toprakların kaderi olmaktan çıkacak. Şu son birkaç günde ülkemizdeki siyasi manzara daha da netleşmiştir. Saflar belirginleşmiştir. Biz barışmanın, kardeşliğin, helalleşmenin, adaletin, hakkın ve hukukun, dünyamızı tahrip etmeden dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızda ise kadına dayak ittifakı var. Kadını domuz bağıyla boğanlara terörist diyemeyenlerin ittifakı var. Ama ne bu ülkenin gençlerini ne bu ülkenin kadınlarını ne de asil evlatlarını tanıyorlar.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Faik Öztrak#Yeniden Refah Partisi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür