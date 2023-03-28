CHP: Gençleri de kadınları da tanımıyorlar

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Öztrak, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Kadına şiddeti hak görenlere öncelikle kadınların sandıkta diyeceği olacak. CHP’li, DEVA’lı, DP’li, Gelecek, İYİ ve SP’li kadınlar ve elbette AK Partili kadınlar, ‘Kadına şiddete hayır’ diyecek. Bu ülkede hiçbir kadın merak etmesin. Millet İttifakı iktidarında, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde hiçbir kadın tehdit edilemeyecek. Kadına şiddet, kadın cinayetleri bu toprakların kaderi olmaktan çıkacak. Şu son birkaç günde ülkemizdeki siyasi manzara daha da netleşmiştir. Saflar belirginleşmiştir. Biz barışmanın, kardeşliğin, helalleşmenin, adaletin, hakkın ve hukukun, dünyamızı tahrip etmeden dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızda ise kadına dayak ittifakı var. Kadını domuz bağıyla boğanlara terörist diyemeyenlerin ittifakı var. Ama ne bu ülkenin gençlerini ne bu ülkenin kadınlarını ne de asil evlatlarını tanıyorlar.”