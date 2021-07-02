CHP gemisi demir aldı

Gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Türkiye, coğrafya olarak olağanüstü bir konumda, 3 tarafı denizlerle çevrili. Ayrıca kendi kara sınırları içinde Marmara Denizi var. Marmara’daki sorunları herkes görüyor, müsilajın yarattığı tahribatları görüyoruz.

Balıkçılarımızın sorunları var, bu sorunları gündeme getirmek ve raporlamak istiyoruz. Programımızın Samsun’dan başlamasının önemli bir sebebi var. Samsun, Kurtuluş Savaşı için çok önemli bir kent” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra bir balıkçı teknesinde balıkçılarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde muhtarlar, kanaat önderleri, esnaf ve oda başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Demokrasimizi güçlendirmemiz lazım, bunun da ilk adımı muhtarların yetkisini arttırmaktır. Samsun tütününü biliyorsunuz; ne oldu tütüne? Şimdi tütün ithal ediyoruz. Yozgat’ın kokulu mercimeğini unuttuk. Harran Ovası, Konya Ovası, Çukurova duruyor. Çiftçi alın terinin karşılığını alamazsa neden üretsin? Sizden isteğim önyargılarınızı kırın, yeni, güzel, barışçıl, üreten, alın terine değer veren, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye için yeni adımlar atmalıyız” dedi.

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