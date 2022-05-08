CHP eski milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllarca milletvekilimiz olarak mücadele eden kıymetli büyüğümüz 22. ve 23. dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

SIRADIŞI BİR VEKİLDİ

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, radikal yasa teklifleri ve sıra dışı çıkışlarıyla siyasette sıkı tartışmalara taraf olmuştu. 1 Ocak 1950 Ankara doğumlu olan Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İzmir Karşıyaka belediye meclis üyeliğiyle siyasete girdi. 2002 seçiminde CHP İzmir Milletvekili olarak girdiği parlamentoda 2010 yılına kadar iki dönem görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesiydi.

SİLAH TUTKUSU

Silah tutkusu ile tanınan Arıtman, bireysel silahsızlanma kampanyası sırasında silahlı görüntü verdi. Evine giren hırsızı vurana hapis cezası verilmemesini öngören yasa teklifini savundu.

Haberin Devamı

KIYAFET POLEMİĞİ

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın görev döneminde “Meclis’e çarşaflı da girebilir” sözlerine karşı Arıtman, “O halde bikini ile de girilebilir” karşılığını vermiş, Arınç da “Bikiniyle olmaz, yaşı geçmiş” demişti.