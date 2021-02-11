CHP Ekonomi Masası Ankara’yı dolaştı... ‘Esnaf beklerken müjde uzaya verildi’

Bu arada CHP Ekonomi Masası, incelemelerini Ankara’da sürdürdü. Öztrak ve Ağbaba, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve temsilcileri ile bir araya geldi. Öztrak, şunları söyledi: “Fırsatları yakalayabilmesi için başta esnaf olmak üzere, şu anda üreten tüm kesimlere sahip çıkılması lazım. Kapanan işletme sayıları son derece ürkütücü. Uçaklar, kongreler tıklım tıklım ama iş lokantalara geldiği zaman kapalı. Söylüyorlar, 'madem HES kodu kullanılıyor biz de kullanalım.' Artık insanların masalara geçip oturmaları lazım.” Ağbaba ise “Ocak ayında kapanan işyeri sayısı 11 bin 172. Günlük 372 kepenk kapanıyor. Hükümetin dikkatine sunuyorum” dedi.