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Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP Ekonomi Masası Ankara’yı dolaştı... ‘Esnaf beklerken müjde uzaya verildi’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP Ekonomi Masası Ankara’yı dolaştı... ‘Esnaf beklerken müjde uzaya verildi’
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve 2023’te Ay'a gitmenin hedeflendiği Milli Uzay Programı için “Kadınların işletmelerinin yarısı üretimden çekilmiş. Sektörde yaşanan sorunlar, abiyi kardeşle, babayı oğulla karşı karşıya getiriyor. Bunlar yaşanırken hükümet 2023’te Ay'a gidileceği müjdesini veriyor. Kendileri Ay’a giderken lütfen esnafı yaya bırakmasınlar” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Esnaf beklerken müjde uzaya verildi” derken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “4.5 milyar lira ile ancak Everest’e çıkarsın. Hani bir filmde vardı ‘Agam bizle egleniir...’” yorumu yaptı.

Bu arada CHP Ekonomi Masası, incelemelerini Ankara’da sürdürdü. Öztrak ve Ağbaba, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve temsilcileri ile bir araya geldi. Öztrak, şunları söyledi: “Fırsatları yakalayabilmesi için başta esnaf olmak üzere, şu anda üreten tüm kesimlere sahip çıkılması lazım. Kapanan işletme sayıları son derece ürkütücü. Uçaklar, kongreler tıklım tıklım ama iş lokantalara geldiği zaman kapalı. Söylüyorlar, 'madem HES kodu kullanılıyor biz de kullanalım.' Artık insanların masalara geçip oturmaları lazım.” Ağbaba ise “Ocak ayında kapanan işyeri sayısı 11 bin 172. Günlük 372 kepenk kapanıyor. Hükümetin dikkatine sunuyorum” dedi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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