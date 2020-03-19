CHP Dünya Sağlık Örgütü heyetini kolonya ile karşıladı

Kılıçdaroğlu, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Proje Direktörü Dr. Ali İrshad Shaikh ve Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder’den oluşan heyetle Genel Merkez’de bir araya geldi. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcıları da hazır bulundu. Basına kapalı yapılan toplantıda, DSÖ heyeti koronavirüs salgını ile ilgili bir sunum yaptı. Görüşmeden sonra açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sağlık konusunda tedbirler alırken ekonomik önlemler konusunda açıkça ifade ediyorum geç kaldık” dedi.

RAKAM VERİLMEDİ

DSÖ heyetine kolonya ikram eden CHP heyeti daha sonra salgınla ilgili sorular yönelttiler. “Hangi ülkede ne kadar çıktı, hastalığın yayılma hızı nedir, dünyada alınan önlemler nelerdir” sorularını yanıtlayan heyet vaka sayısının kaça ulaşacağı yönünde bir rakam vermedi.