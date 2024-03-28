CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel AK Parti’ye geçti

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Bitlis'te CHP'nin Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, dün düzenlediği basın toplantısında bugün yapılması planlanan miting saatlerindeki değişiklik konusunda partisinin il başkanı Metin Güzelkaya’yı suçlayarak, “Kapalı kapılar ardında kirli oyunlar oynanarak, il başkanı tarafından benim miting saatim DEM Parti’ye satılmıştır. Bunu kabul etmiyorum. Davacı olacağım" dedi. Kura çekimi sonucu CHP’nin miting saatinin 13.00 ile 15.00 arasında, DEM Parti’nin ise 15.00 ile 17.00 arasında olacağının belirlendiğini ifade eden Soyugüzel, bugün belediye başkan adaylığı ve partisinden istifa ederek AK Partiye geçti. Yaklaşık 300 kişiden oluşan akrabalarıyla AK Parti'ye geçen Soyugüzel'i parti binasında AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti önceki dönem Milletvekili Vahit Kiler karşıladı. AK Parti İl Başkanı Köstekçi tarafından parti rozeti takılan Soyugüzel, CHP Belediye Başkan Adaylığı ve partisinden istifa ettiğini söyledi.

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‘BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’

Soyugüzel, "Bu memleket hepimizindir. Akrabamız olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay başkanımızı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip, pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun" dedi.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, CHP’den istifa eden Selim Soyugüzel’in dün bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Selim Başkan, dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini, Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay’ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan’a, ekibine ve ailesine hoş geldin, diyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir" diye konuştu.

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AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhaoğlu da, “Milletin rotası dışına çıkanlar, gizli kapaklı filmler yapanlar, gizli planlar yapanlar, kendi parti içi hesaplaşmalarında bile demokratik olgunluğu göstermeden birbirlerini yarı yolda bırakanlar, bugün milletin partisi olan AK Parti'ye gelip burada bizimle kenetleniyorlar. Ben öncelikle hem Selim Bey’e hem de kıymetli ailesine canıgönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti'nin farkı budur. AK Parti kendi partisi içinde hizmet veren kendi partisinin gönüldaşlarına hiçbir zaman yanlış yapmamış, gizli planlar içinde olmamış, her zaman samimiyetle halk için siyaset yapan birilerinin planlarının bir parçası olmayan bir partidir" dedi.

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CHP İL BAŞKANI: SOYUGÜZEL AMACINA ULAŞMIŞTIR

Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Parti binasında partililerle birlikte açıklama yapan Güzelkaya, dün yaşanan tatsız olaylardan dolayı açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek şöyle dedi:

"2820 sayılı siyasi parti yasasında belirtildiği üzere miting alanlarının siyasi parti veya bağımsız adaylar arasında değiştirilebilir ibaresi yer almaktadır. Yasaya ve kanunlara aykırı bir durum söz konusu olmamakla beraber Selim Soyugüzel bir amaç uğruna partimize gelip aday olmuştur. O amacına da ulaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanlığı olarak hem ilimiz hem de Ankara Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle partimizin belediye başkan adayına seçim çalışmaları için gerekli araç ve gereç temin edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanı olarak 40 yıllık siyasi hayatımda hakkımda herhangi bir şaibe yoktur. Beni tanıyanlar bilir benim parayla pulla işim olmaz. Selim Soyugüzel her fırsatta genel merkezden ne zaman para gelecek, bana ne zaman ödeme yapacaksın. Bizler de kendisine genel merkezden gelen para ancak ilçe teşkilatlarına gelir, size ayrı bir ödenek gelmez. Tüm hesaplarını para üzerinde kurgulamış ve talan için partimize gelip aday olmuştur. Normalde kendisi Demokrat Parti Bitlis İl Başkanıydı ve kendi partisinde rahatlıkla aday olabilirdi. Sadece bize gelmesinin sebepleri partimizi karalayıp kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mali çıkarları olmadığı için hem partimizi karalamış hem de asılsız iddialarda bulunmuştur. Kendisinin 27.03.2024 tarihinde AK Parti ile görüşüp kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda, AK Parti Bitlis Belediye Başkanı lehine desteğini belirtip, partimizin belediye başkanlığı adaylığından çekilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üzerimize atılan hiçbir suçlama ve iftiraları kabul etmiyor, hukuk önünde hesabını soracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."