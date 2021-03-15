CHP belediye turunda

Heyette Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı da yer aldı. “Yerelden genele iktidar yürüyüşü” temasıyla yürütülen çalışma kapsamında, sahadaki durumun yerinde görülmesi, sorunlara hızlı çözümler üretilmesi ve vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması amaçlanıyor. İlk olarak Mersin’deki belediyeleri ziyaret eden heyet, çalışmalarına; Artvin, Ardahan ve Kars ile devam etti. Yapılan çalışmayı değerlendiren Torun, Hürriyet’e şunları söyledi:

HATA LÜKSÜMÜZ YOK

“Son yerel seçimler bize tarihi bir sorumluluk yükledi. Şimdi önümüzde çok büyük bir mücadele alanı var. Yerelde kazandığımız gücü genele taşımak, ülkemizi barıştırmak, demokrasiyi ve adaleti tesis etmek, özgürlük alanlarını genişletmek bizim tarihi sorumluluğumuz. Başarılarımızı büyütmek, yerelde yeşeren umudu genele taşımak zorundayız. Bu süreçte hata yapma lüksümüz yok. Bütün belediyelerimizi tek tek ziyaret ederek, sorunları dinliyoruz, talepleri alıyoruz, yeni çözümler geliştiriyoruz. Yapacakları yeni çalışmalar için onlara destek oluyoruz.

MİLLETİ DİNLİYORUZ

Belediyelerimizin başarılarını artırmanın ve daha fazla vatandaşımızın gönlüne girmenin derdindeyiz ve bunun için çalışıyoruz. Bu mücadeleyi bir an olsun bırakmayacağız. Belediyelerimiz iktidarın tüm kara propagandalarını tek tek boşa çıkararak rüştünü ispat ediyor. CHP olarak biz sahadayız. Ülkemizin her bölgesinde, milletimizin dertlerini dinliyoruz.”

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