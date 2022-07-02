CHP, Albayrak’a 60 bin lira tazminat ödeyecek

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Yazılı açıklama paylaşan Göktaş, özetle şu ifadeleri kullandı:

TAZMİNAT ŞEHİT VAKFI’NA

“Yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası ‘128 milyar dolar yalanını’ konu alan, müvekkil Sayın Berat Albayrak adına açmış olduğumuz davanın, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/61 Esas ve 2022/209 Karar sayılı numarası ile kabulüne karar verildiğini; işbu karara karşı yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiğini ve davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin müvekkil Sayın Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur. CHP’den tahsil edilecek olan 60 bin TL’nin tamamının CHP ve gizli ittifak ortaklarını rahatsız edeceğini de bilerek, müvekkil Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz.”