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CHP, Albayrak’a 60 bin lira tazminat ödeyecek

#Berat Albayrak#CHP#Tazminat
CHP, Albayrak’a 60 bin lira tazminat ödeyecek

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vekili Avukat İsa Sinan Göktaş, “128 milyar dolar” iddiaları nedeniyle CHP’nin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

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Yazılı açıklama paylaşan Göktaş, özetle şu ifadeleri kullandı:

TAZMİNAT ŞEHİT VAKFI’NA

“Yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası ‘128 milyar dolar yalanını’ konu alan, müvekkil Sayın Berat Albayrak adına açmış olduğumuz davanın, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/61 Esas ve 2022/209 Karar sayılı numarası ile kabulüne karar verildiğini; işbu karara karşı yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiğini ve davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin müvekkil Sayın Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur. CHP’den tahsil edilecek olan 60 bin TL’nin tamamının CHP ve gizli ittifak ortaklarını rahatsız edeceğini de bilerek, müvekkil Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

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#Berat Albayrak#CHP#Tazminat

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