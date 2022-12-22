CHP Akşener’in sözlerinden memnun

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Akşener’in dünkü grup konuşması için, “Son derece nazik bir dille pozisyonunu doğru tarif eden, hem Sayın Genel Başkan hem partimizin kurumsal kişiliğine karşı son derece nazik bir dille yapılmış açıklamalardı, biz de dikkatle, memnuniyetle takip ettik” dedi.

‘BABA-OĞUL’ POLEMİĞİ

Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yönelik, “Baba-oğul gibiyiz” sözlerine yönelik ‘Bunları duyunca doğrusu içimizden, ‘Bay Kemal, oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadık” değerlendirmesi için de “‘Şaka bir yana’ demiş sonradan. Espri olarak yapıldığı beyan ediliyorsa ilkesel olarak yanıt vermiyoruz” dedi.