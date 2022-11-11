ÇHD'li avukatların davasında karar: Selçuk Kozağaçlı'ya 13 yıl hapis cezası

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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki mahkeme salonlarında görülen ve bir hafta süren duruşma bugün karara bağlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Selçuk Kozaağaçlı, Barkın Timtik ve Oya Aslan getirildi. Tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

SELÇUK KOZAĞAÇLI'YA TOPLAM 13 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti oy birliğiyle kararını açıkladı. Heyet, sanık Selçuk Kozağaçlı hakkında DHKP/C üyesi olmaktan örgüt içindeki konum ve görevi, kod isim kullanması, yakalanan örgüt mensupları ile örgüt arasında irtibat sağlamış olması, örgütün yurtdışı komitesiyle şifreli yazışma yapabilmesi, DHKP/C terör örgütü ile organik bağ kurduğu, örgüt adına faaliyetler yürüttüğü anlaşıldığından 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kozağaçlı'ya ölen terör örgütü üyesi İbrahim Çuhadar'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alıp örgüt propagandasına dönüşen cenaze törenine katılarak cenaze işlemlerinin başından sonuna kadar takip etmesi "Terör örgütü propagandası yapmak" suçu olarak değerlendirildi. Mahkeme, bu suçtan da Kozağaçlı'ya 1 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

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Sanık Barkın Timtik ise DHKP/C Silahlı terör örgütü üyesi olma eylemine uyan Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığı, örgüt içinde Saadet kod adını kullandığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, kuryelik yaptığı, örgütün yurtdışı merkez komitesiyle şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı, örgütte yönetici düzeyinde bulunmadığı üye konumunda olduğu belirtilerek 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Barkın Timtik'e DHKP/C mensuplarının cenazesine katılması, TAYAD tarafından organize edilen basın açıklamalarına katılması nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl hapis, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl hapis, "Yasadışı gösteriye katılma" suçundan 6 ay hapis olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Oya Aslan da DHKP/C üyeliğinden 10 yıl 6 ay, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezası verilerek toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Sanık Taylan Tanay'a DHKP/C üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tanay'a "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve "Güvenlik güçlerine direnmek suretiyle direnme" suçundan 10 ay hapis cezasına verilerek bu suçlardan hükmün açıklanması geri bırakıldı. SELÇUK KOZAĞAÇLI'nın eşi Nazan Betül Kozağaçlı ise DHKP/C Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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EBRU TİMTİK'İN DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ

2020 yılında ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat EBRU TİMTİK'in davasının ise düşmesine karar verildi.

Sanık Avni Güçlü, Gülvin Aydın ise "DHKP/C Silahlı terör örgütü üyesi olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıklar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda Yılmaz hakkında "DHKP/C Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık Naciye Demir "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Özgür Yılmaz, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına, sanık Şükriye Erden ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak hükümlerinin açıklanması geri bırakıldı.

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İKİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Zeki Rüzgar ve Günay Dağ'ın dosyalarının ise ayrılmasına karar verildi.