Cezası belli oldu

Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’le eski hâkim olan avukat Aynur Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen’e (22), İstanbul Bakırköy’de 2 Ekim 2018 tarihinde kullandığı cipin içinde kız arkadaşı A.A.’yı darp ettiği için vatandaşlar müdahale etti. Aracın kapısını açan vatandaşların dövmeye başladığı Göçmen, cipini çevredekilerin üzerine sürdü. Olayda 5 kişi yaralandı. İfadesinde “Linç edilmemek için kaçtım” diyen Göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘yaralama’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AVUKAT ANNE İNDİRİM İSTEDİ

Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Göçmen yattığı süre göz önüne alınarak 6 Ocak günü tahliye edildi. Tutuksuz sanık Göçmen görülen son duruşmaya katılmadı. Duruşmada son savunmasını yapan sanığın annesi ve avukatı Aynur Göçmen müşteki A.A. ile müvekkili arasında araba içerisinde başlayan tartışmaya katılanlardan Zişan Mert D.’nin müdahil olduğunu ve bunu gören 10-15 kişilik grubun sanığa müdahale ederek darp ettiğini söyledi. Avukat Göçmen, “Müvekkilimin darp edilmesiyle ilgili şikâyetçi olduk ve dava açıldı. Bu yönden müvekkilimin üzerine atılı suçların düşürülmesini istiyoruz. Müvekkilimin olayda 3 dişi kırılmıştır ve tek vasıtası olan aracıyla can havliyle oradan ayrılmaya çalışmıştır. Hüküm kurulurken bunların dikkate alınmasını istiyoruz. Tartışma sırasında A.A.’nın arabada oturduğu tarafta cam açıktır. 10-15 kişilik grup camdan sanığı yaralamıştır. Şikâyetinden vazgeçen mağdurlar yönünden suçlamaların düşürülmesini, ayrıca meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, mahkeme aksi kanaatte ise haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi. Avukat Göçmen müvekkilinin sabıkasız oluşu, yaşı ve üniversite öğrencisi olması nedeniyle üst sınırdan indirim yapılmasını talep etti.

HÂKİM TALEBİ UYGULAMADI

Mahkeme heyeti sanık Görkem Sertaç Göçmen’e mağdur Recep Göçer’e yönelik de ‘olası kastla yaralama’ suçundan 3 yıl, mağdur Cebrail Şık’a yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan da 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığı mağdur Zişan Mert D.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 9 ay hapis, mağdur A.A.’ya yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan da 6 ay, mağdurlar Esra Abacı, Canberk A.’ya ve Hamit Başaran’a ‘kasten yaralama’ suçundan 3’er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Görkem Sertaç Göçmen’in mağdur Ahmet Seven’e yönelik ‘mala zarar verme’ suçunun düşürülmesine hükmederek, sanığın Mehmet Ali Yalçın’a yönelik eyleminden dolayı da beraat kararı verdi. Mahkeme Heyeti, sanığa verdiği cezalarda takdiri indirim uygulamadı. Avukat Aynur Göçmen, karara itiraz edeceklerini söyledi.