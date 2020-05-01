Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 30 Nisan'a kadar uzatmıştı. Bugün ise görüş günleri için yeni bir karar verildi. İşte, 'Cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...

Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri ertelendi.