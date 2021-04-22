Cezaevinden çıktıktan sonra 44 kez bıçaklamıştı! Karar verildi

Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Korkmaz getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Avukat beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Korkmaz “Takdir mahkemenindir” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, davanın “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ölüme neden olma” suçundan açıldığını ancak suçun “Kasten öldürme” suçu kapsamında kaldığını belirterek, Ersin Korkmaz’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama sürecinde gözlenen kişiliği ile suçtan sonraki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, cezada indirim yapmadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Korkmaz’ın Ümraniye’de 10 Nisan 2020 tarihinde 7 yıldır birlikte yaşadığı Nurgül Boz’u 44 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatılarak, sanığın olaydan 36 gün önce cezaevinden denetimli olarak çıktığı yer aldı.

İddianamede sanığın savunmasının kendisine verilecek cezayı azaltmaya yönelik olduğu ve bu tür beyanlara itibar edilemeyeceği ifade edilerek sanığın “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Geçtiğimiz Ocak ayındaki duruşmada savunma yapan sanık, “Maktul ile 7 yıldır birlikte yaşamaktaydık. Resmi nikahımız yoktu. Bir kızımız vardı. Önceki evliliğimden de 3 çocuğum vardır. Olaydan bir süre önce cezaevinden çıkmıştım. Olay günü maktule ile alkol aldıktan sonra tartıştık. Daha evvel barlarda konsomatrislik yaptığı için telefonuna gelen mesajlardan şüphelendim ve kızdım. Maktule bana hitaben, ‘Daha evvel sen yaptın, ben de erkeklerle birlikte olacağım. Oğlun bana tecavüz etti diye iftira atacağım’ şeklinde konuşunca kendimi kaybettim. Mutfaktaki bıçağı alarak vurmaya başladım. Ancak kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Maktule yere düştü. Evde sadece 6 yaşındaki kızımız vardı. 2 telefondan biri bozuk, diğerinin de şarjı olmadığı için polisi arayamadım. Zaten maktulün öldüğünü anladım. Kızımı alıp kardeşim ve eski eşimin yanına götürdüm. Çocuğu öpüp teslim ettikten sonra 6 kilometre yürüyerek polise teslim oldum. Olaydan dolayı pişmanım. Daha evvel maktulü birkaç kez dövmüştüm. Bu nedenle karakolluk olmuştuk ancak şikayetlerinden vazgeçiyordu” demişti.

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