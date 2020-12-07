Son dakika haberler: ‘Aldatıldım’ savunmasıyla 44 bıçağa savcıdan cevap: Aynı bahane

İstanbul Ümraniye’de Nurgül Boz (43) ile 36 gün önce cezaevinden denetimli olarak çıkan ve 7 yıldır birlikte yaşayan Ersin Korkmaz (44) arasında, 10 Nisan’da tartışma çıktı. Mutfaktan ekmek bıçağını alan Ersin Korkmaz, küçük kızlarının gözü önünde Nurgül Boz’u 44 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nurgül Boz’u evde bırakan Ersin Korkmaz, kızı İ.K.’yi eski eşinin evine bırakıp polise teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve 112 sağlık ekipleri, 44 yerinden bıçaklanan Nurgül Boz’un hayatını kaybettiğini belirledi.



Gözaltına alınan Korkmaz, ifadesinde “Olay günü Nurgül’ün telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Bir mesajda, ‘Yunus aşkım’ isimli bir kullanıcının durum iletisine Nurgül, ben sana kırgınım ifadesini bıraktı.



‘BENİ ÇOK TAHRİK ETTİ’



Bunun üzerine ben de, neden böyle yaptığını sordum. Bana, ‘Daha önce sen de yaptın, sıra ben de. Hatta, senin 17 yaşındaki oğlun A.K. bana tecavüz etti diye iftira atacağım’ dedi. Bir anlık sinirle mutfak tezgahında bulunan bıçağı alarak Nurgül’e saldırdım. Nurgül çok karşı koymadı. Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum. Kızım da olanları gördü. Nurgül’ün öldüğünü düşünerek kızımı da alıp evden çıktım ve onu eski eşimin evine bıraktım. Nurgül beni aşırı derecede tahrik edip yükselttiği için sinirlendim. Pişmanım” dedi.



Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin Korkmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



‘İTİBAR EDİLMEYECEK’



Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesi alınan çocukları 6 yaşındaki İ.K.’nın, olaydan önce annesi ve babasının kavga ettiklerini, babasının annesini göbeğinden bıçakladığını söylediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Korkmaz’ın savunmasının, kendisine verilecek cezayı azaltmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, bu tür beyanlara itibar edilemeyeceği ve tüm dosya kapsamına göre, birlikte yaşadığı maktulü 44 yerinden bıçaklayıp ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürdüğü’ belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Bu arada, cinayet şüphelisi Ersin Korkmaz’ın, ‘kasten yaralama, oto hırsızlığı, silahlı kanunlara muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ gibi 15 ayrı suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı.