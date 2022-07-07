Cezaevinden çıkıp avukat ve müvekkili öldürdü

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İstanbul’da Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan’ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, cezaevine gönderildi. Kısa süre önce tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine tazminat davası açıldığını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş’ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak isteği reddedildi.

DAVA GERİ ÇEKİLMEYİNCE DEHŞET SAÇTI

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş’ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’ndeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş’ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan’ın Büyükçekmece’deki işyerine gitti. Ateş açan Türkoğlu, Tufan’ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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SALDIRGAN, CANİ BABANIN AĞABEYİ ÇIKTI

Abdullah Türkoğlu’nun Fatih’te 2017’de oğlu Yiğitcan Türkoğlunu 16 bıçak darbesiyle öldüren cani baba Nezir Türkoğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.