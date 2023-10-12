Cezaevi müzesinde uyuşturucu paneli... 7’den 70’e mücadele

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Medya ve STK temsilcisinin de yer aldığı panelde katılımcılar, uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolünü ‘Toplumsal Bilinçlenme’ ve ‘Medya ve İletişim’ isimli iki faklı oturumda ele aldı. Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş açış konuşmasında, tüm güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı topyekûn mücadele içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Evlatlarımızı uyarıcı madde kullanımına karşı korumak kırmızı çizgimizdir. 2015 yılından günümüze kadar yaklaşık 1.4 milyon narkotik olaya müdahale edilmiştir. 1.9 milyon şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 190 binin üzerine kişi tutuklanmıştır. Bu mücadeleyi annelerle, babalarla, öğretmenlerle sağlık çalışanlarımızla, STK’larla, medya mensuplarımızla, bütün kurum ve kuruluşlarımızla, 7’den 70’e milletimizle birlikte veriyoruz. Yüreklerin yanmasına, annelerin evlatları için gözyaşı dökmesine, bir evladımızın dahi bu illete bağımlı hale gelmesine tahammülümüz yoktur. Bu mücadelede siz kıymetli medya temsilcilerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. Çok küçük yaşta uyuşturucu kullanan birinin haberi yapılırken, ‘uyuşturucu kullanımı 6 yaşına kadar indi’ demek genele yaygınlaştırmak hatasına düşmektir. Dijital platformlardaki dizi ve filmlerde uyuşturucu temalı içeriklerin arttığı görülüyor. Bunları izleyen gençlerin nasıl etkileneceği üzerinde bir kez daha durmalıyız.”

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HÜRRİYET ANKARA TEMSİLCİSİ HANDE FIRAT: EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNEDİR

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da panelde yaptığı “Toplumsal Bilinçlenme” oturumundaki konuşmasına “Ben bir anneyim” diye başlayarak şunları söyledi: “En iyi narkotik polisi annedir. Dünyada gittikçe yükselen uyuşturucu çeşitliliği, kullanımı ve ne yazık ki bunun kullanım yaşı oldukça aşağı seviyelere düşmüştür. Çeteler, örgütler, silah kaçakçıları bunların hepsi uluslararası şebekedir ve mutlaka uluslararası mücadele gerektirir. Türkiye çok uzun yıllardır Avrupa’ya giden uyuşturucu rotası üstündedir.

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Son yıllarda dünyanın en büyük zehri haline gelen metamfetamin Türkiye pazarına yönelik olarak Afganistan’dan İran üzerine girmeye başladı. Medyanın rolü çok büyük; özendirici olmadan bu zehirin çocuklar üzerindeki etkisini muhakkak anlatmamız gerekiyor. 18 yaş altındaki çocuklarımız ne yazık ki nargile kafelerde nargile içiyor. Sigara ve alkol büfelerde hiçbir kimlik sorulmadan çocuklara satılıyor. Sahil şeridi boyunca barlar, publar 18 yaş altındaki çocuklara akşamüstü partileri adı altında çocuklara alkol satarak korkunç manzaralara neden oluyorlar. Çocukların arasındaki silahlı çatışmadan, çocukların korumaları arasındaki silahlı çatışmalara kadar her türlü manzarayı herkes görmüştür. Ne yazık ki üniversitelerde hiç beklemeyeceğiniz ailelerin çocukları bunu satan noktalara gelmiş durumda.”