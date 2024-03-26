Cezaevi izninde ailesini katletti

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Beyoğlu Nusretiye Camisi’nde dün saat 10.40 sıralarında bir kişi başına silah dayayarak ateş etti. Camidekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri başına ateş eden kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede intihar eden kişinin emniyette yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olan Uğur Falay (35) olduğu belirlendi. Uğur Falay’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, intihar ettiği 7.65 çaplı ruhsatsız tabanca da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na teslim edildi. Uğur Falay’ın yattığı cezaevinden 15-25 Mart 2024 tarihleri arasında izinli çıktığı tespit edildi.

EVDE CESETLERİ BULUNDU

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Polis ekipleri yürüttükleri araştırma kapsamında Uğur Falay’ın Bahçelievler’deki evine gitti. Kapının ziline basılmasına rağmen açan olmayınca çilingir çağırıldı. Çilingirin açtığı kapıdan içeri giren polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. Uğur Falay’ın annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay (22) silahla vurularak öldürülmüştü. Cesetlerin yanında 7.65 çaplı 4 adet mermi kovanları bulundu. Polis ekipleri, Uğur Falay’ın, annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu Nusretiye Camisi’ne giderek intihar ettiğini belirledi. Polisin olayın nedeni ile ilgili araştırmasının da sürdüğü belirtildi.

‘AYNI SİLAH KULLANILDI’

- İstanbul Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır” denildi.

SON GÜNÜYDÜ

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Annesi ve kız kardeşini katleden Uğur Falay, 15-25 Mart arasında cezaevinden izinli çıktı, iznin son gününde katliam yapıp canına kıydı.