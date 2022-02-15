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Ceylin Atik'in katilinin cezası onandı

#İzmir#Ödemiş#Ceylin Atik
Ceylin Atikin katilinin cezası onandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ceylin Atik'in (10) kaybolduktan 3 gün sonra cesedi evlerinde bulunan Şükriye Türkmen'e (33) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile eşi Serkan Türkmen (40) ve halası Raziye Ö.'nün (68) beraat kararları Yargıtay tarafından onandı. Ceylin Atik'in ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Verilen karar Şükriye Türkmen için doğru fakat diğer diğer sanık Serkan Türkmen için doğru değildir" dedi.

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Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 günü arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde bulunan Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin eve dönmeyince dedesi Mustafa Atik ile babaannesi Ülkü Atik merak edip aramaya çıktı. Çift, tüm aramalarına rağmen torunlarını bulamayınca Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Sosyal medyadan da küçük kızın fotoğrafları paylaşılarak bulunması için yardım istendi. Bir süre sonra Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj geldi.

Mesaj üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ceylin'in, Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğü belirlendi. Şükriye Türkmen ile eşi Serkan Türkmen ve halası Raziye Ö. gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise çiftin evinde bulundu.

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Tutuklanan Şükriye Türkmen ve Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İSTİNAF REDDETTİ

11 Ocak 2019'da görülen karar duruşmasında Şükriye Türkmen, cinayeti kendisinin işlediğini ileri sürdü. Sanık Şükriye Türkmen, savunmasında "Olayın olduğu günlerde eşime çok kızmıştım. 2 kez çocuğumu kaybettim. Çok zor günler yaşadım. Eşim beni bu olaya yönlendirmedi. Ceylin evde oynarken düştü. Daha sonrasını ve olayı hatırlamıyorum. Yalan üzerine yalan söyledim. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Amacım fidye almak değildi" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu cezasında indirime de gidilmedi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Serkan Türkmen ve Raziye Ö'nün ise beraatine karar verdi. Kararın ardından Serkan Türkmen salıverildi. Avukatların itirazı üzerine dava dosyası İstinaf Mahkemesi'ne gitti. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonunda itirazı reddetti.

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YARGITAY ONADI

Ret kararı üzerine Ceylin Atik'in ailesinin avukatları Şükriye Türkmen'in ilk ifadelerinde küçük kızı eşi Serkan Türkmen ile öldürdüklerini söylemesine rağmen sanığın ceza almamasını ve tahliye edilmesini gerekçe göstererek Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde savcı, tebliğnamesinde tutuksuz sanık Serkan Türkmen'e de ceza verilmesini talep etti. Tebliğnamede ceza istenmesine rağmen heyet, Serkan Türkmen'in beraat kararını onadı. Heyet, ayrıca Şükriye Türkmen'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile halası Raziye Ö.'nün beraat kararlarını da onadı.

Serkan Türkmen'e verilen onama kararın doğru bulmadıklarını belirten Ceylin Atik'in ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Kovuşturma aşamalarındaki iddialarımızı, istinaf ve Yargıtay incelemesinde de tekrar ettik. Bu iddialarımızda Şükriye Türkmen'in tek başına söz konusu eylemi işlemediğini, işleyemeyeceğini ileri sürdük. Gerçekten de dosya arasında Şükriye Türkmen'in, Serkan Türkmen ile ilgili verdiği farklı ifadelerde, Serkan Türkmen'i koruduğunu, bu nedenle bu şekilde farklı ifadelerde bulunduğunu, bu durumun da iddialarımızı doğruladığını ileri sürmüştük. Verilen karar Şükriye Türkmen için doğru fakat diğer diğer sanık Serkan Türkmen için doğru değildir" dedi.

 

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#İzmir#Ödemiş#Ceylin Atik

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