Çevreci ressamın hukuk zaferi

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Trabzon Sürmene, Kemerli mevkisindeki kıyıda, 2021 yılında 'Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı' tesisi projesi yapılmak istendi. Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolar ile dikkati çeken ressam Gökçe Erhan (39), deniz ekosistemine zarar verip, doğal plajın yok olacağı öne sürerek projeye karşı çıktı. Erhan ile yöre sakinleri, 24 Ekim 2021'de projenin yapılması planlanan kıyıda toplanıp basın açıklaması yaparak seslerini duyurmak istedi. Planlanan basın açıklamasına saatler kala Erhan'ın, Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı yöresel mimarili evinde yangın çıkarak, ev kullanılamaz hale geldi.

OYBİRLİĞİYLE DURDURULDU

Gökçe Erhan, kurulmasına karşı çıktığı projeyi, yargıya taşıdı. Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanlığı'nın da dahil olduğu süreçte tesisin yapımının iptali istemi ile İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. 2 yıl süren davada; projenin uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği kanaatine varan mahkeme, oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Planlanan projelerin doğa ile barışık olması gerektiğini söyleyen Gökçe Erhan, “Denizler hepimizin; istiyoruz ki doğa ile barışık, insan haklarına saygılı projeler yapılsın. Doğa ile savaşarak, onu yok ederek değil” dedi.