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Gülseli KENARLI – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Cevizlibağ'da tramvay ve metrobüsler doldu taştı

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Cevizlibağ'da tramvay ve metrobüsler doldu taştı

Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yağışlı havada toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü. Cevizlibağ’da trafikte de yer yer yoğunluk yaşandı.

Sabah işe gitmeye çalışan İstanbullular toplu ulaşımın özellikle de metrobüs ve tramvayın çok yoğun olduğunu belirtiyor. Nuray Mamak, metrobüs kullandığını belirterek, “Çok kalabalık, Avcılar merkezde yok böyle bir kalabalık” dedi. Bir başka kadın yolcu ise, “Metrobüsle geldim, çok kalabalık” şeklinde konuştu. Beyazıt’a işine giden Mutlu Koçak, “Yağmurun çok etkisi var, toplu taşımalar da yine çok kalabalık. Bayağı yoğunluk var. Tramvay daha yoğun oluyor, hastalık biter diyorlar ama bu şekilde hastalığın falan biteceği yok” diye konuştu. 

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