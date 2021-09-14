‘Cevher’i MİT buldu TSK vurdu

GARA’DA TAKİP

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye’de düzenlenen PKK/KCK eylemlerinde yer alan Ekinci, 2011’de Irak’a geçerek örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ta bir süre Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra, Kandil’de görevlendirildi. Buradan Sincar’a geçen terörist, örgütün Sincar’da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil’e çekildi. 2020 yılında Gara’da terör örgütüne yönelik operasyonlar sonrası bu kez Gara’da görevlendirildi. Gara’da MİT tarafından yakın takibe alınan Ekinci, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ÇÖZÜLME HIZLANIYOR

Güvenlik kaynakları, “Hedefe yönelik gerçekleştirilen nokta operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK yöneticileri, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağlıyor. Bu operasyonlar, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi, kadrolar arasındaki çözülmeyi de hızlandırıyor” dediler.

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