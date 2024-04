Cevdet Yılmaz'dan KKTC’ye ambargo uygulayan devletlere tepki

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iftar programına katıldı.

Güzelyurt’ta düzenlenen program öncesinde açıklamalarda bulunan Yılmaz, buruk bir Ramazan yaşadıklarını belirterek, “Gazze'de Ramazan'da dahi katliamlarla karşı karşıya kalan Gazzeli kardeşlerimizin de acısını buradan bir kez daha paylaşıyoruz. Bu acıların yaşanmaması adına Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bundan sonra da sarf edeceğiz. Öncelikle insani yardımların ulaştırılması ardından da kalıcı bir barışın, huzurun sağlanması için her türlü çabayı sarf ediyoruz” dedi.

Türkiye’de 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlere değinen Yılmaz, “Mahalli idare seçimlerini Türkiye'de tamamladık. Büyük bir olgunluk içinde bu seçimler yapıldı. Demokrasimize yaraşır bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirdik. Halkımız yerel yöneticilerini seçti. Biz de halkımızın kararına her zaman olduğu gibi saygı duyuyoruz. Çıkan sonuçlardan elbette kendi payımıza bir takım muhasebeler, dersler çıkarıyoruz. Ama halkın sözünün üzerine söz söylenmez. Son sözü millet söyler. Biz de ona saygı duymak durumundayız. Böyle de bakıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

“SEÇİMSİZ DÖNEMLERİN DE KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM”

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan güvenini tazelediğini vurgulayan Yılmaz, “Meclisimizde Cumhur İttifakı'na net bir çoğunluk vermişti. Önümüzde de 4 yıldan fazla seçimsiz bir dönem var. Seçimsiz dönemlerin de kıymetini bilmek lazım. Bu dönemler daha uzun vadeli meselelerin ele alınması bakımından çeşitli alanlarda reformların gerçekleştirilmesi bakımından altın kıymetinde dönemlerdir. Biz de bu dönemi Türkiye Cumhuriyeti olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz. Enflasyon meselesini çözeceğiz. Bu da biraz zaman alacak elbette” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA YÜKSEKLERE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA TAŞIYACAĞIZ”

Enflasyondaki düşüşlerin bu yılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde görüleceğini belirten Yılmaz, “2025'te bu çok daha ileri seviyeye taşınacak. 2026'ya geldiğimizde yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Ekonomilerimizin etkileşimini düşündüğümüzde bu olumlu gelişmelerin KKTC'ye de yansıyacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi 21. yüzyılda çok daha yükseklere çok daha güçlü bir konuma taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Geleceğe güvenle bakmak durumunda olduklarını ifade eden Yılmaz, “KKTC’nin gelişmesi, üretmesi, kalkınması için de mesai harcıyoruz, harcamaya devam edeceğiz. Bu çerçevede yeni bir iktisadi ve mali işbirliği anlaşması hazırlıklarımız devam ediyor. Muhataplarımızla, Sayın Başbakan'la, bakanlarımızla, kurumlarımızla bu konuları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Esas aldığımız husus şu: KKTC’de yaşayan bu devletin vatandaşı olan tüm insanlara nasıl daha fazla dokunabiliriz? Onların sorunlarını nasıl daha fazla çözeriz? Nasıl daha fazla destek oluruz buradaki insanımıza? Temel yaklaşımımız bu. Bu çerçevede çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Haberin Devamı

“GÜZELYURT’TA HASTANE PROJESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRMA KARARI ALMIŞ DURUMDAYIZ”

KKTC'de eğitim alanında bu yıl ilk kez uygulanmak üzere yükseköğretim sektöründe bulunan yurt açığının giderilmesi amacıyla 802 öğrenci kapasiteli yurtlar için ödenek tahsis edildiğini aktaran Yılmaz, “Yine sağlık kapasitesinin geliştirilmesi için daha nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşılması için Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey bir heyet adaya ziyarette bulundu. Tüm sağlık merkezleri yerinde tek tek ziyaret edildi ve buradaki ihtiyaçlar tespit edilerek raporlandı. Buradan müjdesini de vermek isterim. İlk etapta Pamuklu Devlet Hastanesi projesine, Lapta Sağlık Ocağı'na ve Maraş Sağlık Merkezi projelerine hızlıca başlayacak ve 2024 yılında bunları tamamlayacağız. Yine Güzelyurt’ta az önce Sayın Başbakanın dediği hastane projesiyle ilgili çalışmaları hızlandırma kararı almış durumdayız” diye konuştu.

Haberin Devamı

“ÇOK NİTELİKLİ BİR PROJE”

Önemli bir prestij projesi yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, “KKTC Cumhurbaşkanlığı binasıyla Cumhuriyet Meclisi binasının inşaatı da hızla devam ediyor. Bugün havalimanında müteahhit ve mimarla karşılaştık. Onlardan aldığım bilgi de aynı yönde. Ben de geldiğimde ziyaret etmeye gayret ediyorum. Bu sefer yapamadım ama bir dahaki sefere yerinde yine ziyaret edeceğim. Gerçekten görmeyenler varsa gidip görmenizi tavsiye ederim. Çok nitelikli bir proje. KKTC’nin tarihe vurduğu bir mühür şeklinde gerçekleşecek. Cumhuriyet Meclisi binası ve Cumhurbaşkanlığı binası yanında millet bahçesiyle diğer donatılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi bir eseri olarak gelecek nesillere kalacak bir eser olarak tamamlanıyor. Bu yıl bu projeyi de bitirmiş oluyoruz. Malum 50. yılı göreceğiz Mutlu Barış Harekatının 50. yılını idrak edeceğiz. 50. yıla da böyle bir külliye yakışır diye inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“TOPLAMDA 245 ÜRETİCİYE 10,6 MİLYON TL'LİK ÖDEME YAPILMIŞTIR”

Sel sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde gayret gösterdiklerini söyleyen Yılmaz, “Yapılan tespitler neyse o çerçevede hareket ediyoruz. Tarım alanında Ocak ayında selden zarar gören çiftçilerimizin tazminine yönelik destek oluyoruz. Bu kapsamda gelinen noktada mali boyut hesaplandı ve önümüzdeki dönemde süreci tamamlayacağız. Kurak geçen yılda KKTC küçükbaş hayvancılık sektöründe yaşanması beklenen küçülmenin önüne geçmek amacıyla üreticilere ilk defa yemlik arpa hibesine ilişkin çalışmalar başlattık. Bu da devam ediyor. Bu kapsamda toplamda 10 bin ton yemlik arpanın hibesini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde bu miktarın ilk kısmı olan yaklaşık 3 bin 500 ton arpa Kuzey Kıbrıs'a geldi ve önümüzdeki günlerde üreticilerimize dağıtılacak” dedi.

Tarım alanında sera üreticilerine de hibe desteği sağlandığını belirten Yılmaz, “Toplamda 245 üreticiye 10,6 milyon TL'lik ödeme yapılmıştır. Son dönemde Narenciye'de bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Aslında tüm dünyada üretim artışı olan bir dönemden geçtik. Türkiye'de de KKTC’de de aynı sorunu yaşıyoruz. Bu bize özel bir sorun değil gerçekten. Bütün dünyada bu sene bir üretim fazlası, arz fazlası yaşandı. Bunu yönetmeye gayret ediyoruz. Burada özellikle dalında ürün kalan üreticilerin desteklenmesine dönük bir çalışmayı Sayın Başbakan ekibiyle birlikte çalışıyor. Biz de elimizden gelen tüm gücümüzle üreticilerimize destek olacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

“KKTC DEYİNCE AKAN SULAR DURUR”

Her yaşanan sorundan bazı sonuçlar çıkarmak gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Narenciye konusundaki sorundan da analiz ettiğimizde şöyle sonuçlar çıkardık. Bir defa KKTC’de soğuk hava deposu eksikliği var. Ve bunun getirdiği bir takım sıkıntıları üreticilerimiz yaşıyorlar. Dolayısıyla bir stratejik karar aldık. Normalde planımızda, programımızda olmadığı halde bu konuda mutlaka bir adım atmalıyız dedik. Tarım Bakanımız, Sayın Başbakan hepsinin de olumlu bakışıyla çok faydalı olur tespitleriyle bu konuda bir karar aldık ve TOB başkanımızla görüştük öncelikle. Sayın Hisarcıklıoğlu Başkanımıza da buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağ olsun KKTC deyince akan sular durur dedi. O da bir teknik ekibi gönderdi. Uluslararası standartlarda çok ehil bir ekip gerçekten geldi. Bir çalışma yaptı. O çalışma bize bir yol haritası oluşturdu. Şimdi ilk etapta 15 bin ton, orta vadede de 40 bin tonu hedefleyecek şekilde bir çalışmayı başlatıyoruz. Güzelyurt’umuza KKTC’mize çiftçilerimize hayırlı olsun diyor. Bu bu anlamda gerçekten önemli bir açığı kapatmış olacağız. Yalnız bu yeter mi? Yetmez” ifadelerini kullandı.

Genel bir çalışma da yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, “Türkiye'deki tarım üretimiyle Kuzey Kıbrıs'taki tarım üretimini tamamlayıcı mahiyette planlamak istiyoruz. Böyle yapalım ki aramızdaki ticarette çok daha rahat bir şekilde yürüsün. Geleceğe dönük böyle bir perspektifimiz var. Diğer yandan KKTC’de özellikle sulamayla bunun getirdiği verimlilik artışıyla birlikte artan üretimi katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürme meselemiz var” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ KKTC’DE HER BİR VATANDAŞIMIZA DOKUNMAK, REFAHINI ARTTIRMAK”

KKTC’deki meselelerden birinin de sanayi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Sadece üretmek yetmez. Tarımsal üretim artışı yetmez. Bunu katma değerli ürünlere sanayi ürünlerine gıda sanayi ürünlerine dönüştürme perspektifiyle bakıyoruz. Bu çerçevede de sıkma kapasitesinden tutun, başka bir takım ürünlere tarımsal ürünlerin dönüştürülmesi konularını da muhataplarımızla birlikte çalışıyoruz. Bunu da önümüze bir ev ödevi olarak koymuş durumdayız” dedi.

Yeni mali işbirliği programını hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, “Burada da ilgili tüm bakanlarımızla, bakanlıklarla birlikte hareket ediyoruz. Amacımız şu, KKTC’de her bir vatandaşımıza dokunmak, refahını arttırmak, çok daha iyi nitelikli bir ortamda yaşamasını sağlamak” diye konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI AYNI ZAMANDA KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YÜZYILIDIR”

Gerek merkezi yönetimle gerekse belediyelerle önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, “Onlarla inşallah Kıbrıs'ımızı daha ileriye taşıyacağız. Her zaman söylüyorum bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türkü'nün Yüzyılıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüzyılıdır. Bu Yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah.

Siyasi konularda da her zaman halkımızın yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Egemen eşitliği, eşit statüyü savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS DOSTLUK GRUBU KURULMASI GERÇEKTEN SON DERECE SEVİNDİRİCİ”

Bu konuda kararlı tutumlarını her ortamda dile getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, “Bizim bir müzakere süreci olacaksa da bunu eşit iki tarafın eşit iki devletin müzakeresi olarak görmek gerekir anlayışımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Bu çerçevede de KKTC’nin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine de büyük önem veriyoruz. Az önce Sayın Başbakan açıkladı. Ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Azerbaycan Parlamentosu’nda Kıbrıs Dostluk Grubu kurulması gerçekten son derece sevindirici. Sayın İlham Aliyev, Sayın Meclis Başkanı, partiler, Azerbaycan Meclisi'ne de buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Üç devlet tek millet diyoruz. Bu anlayışın somut bir yansıması olarak alınan bu kararında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha tebrik ediyorum Azerbaycan” diye konuştu.

“KKTC'MİZ DÜNYAYLA İLİŞKİLERİNİ DE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEKTİR”

KKTC’nin haksız ambargolardan kurtulup dünyayla çok daha güçlü bir entegrasyon kurmasının bölgenin ve dünyanın yararına olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Buna engel olmaya çalışanlar büyük bir haksızlık yapıyorlar. Ama eninde sonunda bu haksız ambargolar da ortadan kalkacaktır. Kim ne yaparsa yapsın bir kapıyı kaparlar. Biz 10 tane başka kapı açarız. Kapılar bitmez. KKTC'miz Türk devletleri teşkilatı başta olmak üzere dünyayla ilişkilerini de geliştirmeye devam edecektir. Bu bölgemizin bir huzur adası olmasında görev yapmaya devam edecektir” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 4 BİN GIDA KOLİSİ

Ramazan ayı boyunca Büyükelçilik koordinasyonunda vakıflar teşkilatıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa'ya bağlı 18 sabit noktada 7 bin 300 kişilik iftar yemekleri yapıldığına değinen Yılmaz, “Ben de uzaktan takip ettim. Gerçekten o yemeklere de katılmak isterdim. Çok güzel bir atmosferde, Ramazan'a yakışır bir şekilde bu güzel sofralar kuruluyor. Yine Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından 4 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca Ramazan şenlikleri desteklendi. Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü tarafından sanat standı kuruldu. Bayrama kadar da bu etkinliklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.