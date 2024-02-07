Cevdet Yılmaz'dan Kazakistan'ın yeni başbakanı Bektenov'a tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmede; Bektenov'un yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarı temennisinde bulundu.

Türkiye- Kazakistan ilişkilerinin 2022 yılında 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine çıkarıldığını belirten Yılmaz, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına nisan ayı sonunda, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını anımsattı.

Yılmaz ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret ederek, iş birliklerini her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.