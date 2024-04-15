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Cevdet Yılmaz: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

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#Cevdet Yılmaz#Gazze#Netanyahu
Cevdet Yılmaz: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgede artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını dilediklerini belirterek, “Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” dedi.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarfetmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail’e koşulsuz destek olanlar bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar. Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz.”

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#Cevdet Yılmaz#Gazze#Netanyahu

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