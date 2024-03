Çetin Emeç’i andık: 34 yıldır kalbimizde

Haberin Devamı

İstanbul Suadiye’deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çetin Emeç için düzenlenen törene eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, gelini Lale Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol’un yanı sıra Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, CHP eski milletvekili gazeteci Oktay Ekşi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Turenç, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ile gazeteciler Ertuğ Karakullukçu, Abbas Güçlü, Şekip Gümüşkanatlı ve Namık Koçak katıldı.

Çetin Emeç

Törenin başında Çetin Emeç için Kuran’ı Kerim okunarak dua edildi.

BASIN TARİHİ ONU UNUTMAYACAK

- Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan şunları söyledi: “Çetin, dürüst her şeyi doğrulayan, her şeyin doğrusunu bilmek için her fedakârlığıyapan ve kendini de bu fedakârlığın içine gözünü kırpmadan atan biriydi. Dostları da basın tarihi de onu unutmayacak.”

Sinan Ercan

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise “Bugün yine utanç içindeyiz. Çünkü 50 gündür 5’inci gazetecinin anmasını yapmaktayız. Bu bizi utandırıyor. Türkiye’de gazeteciler öldürüldüğünden beri, Abdi İpekçi’den, Çetin Emeç’ten, Hrant Dink’ten, Uğur Mumcu’dan, Metin Göktepe’den Nuh Köklü’den daha bir çok gazeteciden beri, çoğunun gerçek failleri yakalanamadı. Utancımız bu yüzden” diye konuştu. CHP eski milletvekili gazeteci Oktay Ekşi de, “Gerçeğe bağlı ve meslektaşlarına ışık tutan bir gazeteciydi. Çetin’in huzurunda saygı ile eğiliyorum” dedi. Sinan Ercan da Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında oğlu Müfit Ercan tarafından anıldı. Babası Sinan Ercan’ın mezarı başında dua okuyan oğlu Müfit Ercan, “Yeri hiç dolmadı” dedi.