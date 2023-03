Çetin Emeç mezarı başında anıldı

Haberin Devamı

Çetin Emeç'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, torunu Selin Birol, damadı Özalp Birol ile eski çalışma arkadaşları gazeteciler Doğan Hızlan, Oktay Ekşi, Arif Dizdaroğlu, Ertuğ Karakullukçu, Sedat Ergin, Doğan Satmış ve Pınar Türenç katıldı.

"DÜRÜSTLÜĞÜN, TAVİZ VERMEZLİĞİN VE GAZETECİLİĞİN SİMGESİ"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın şehir dışında olması sebebiyle onu da temsilen konuştuğunu ifade eden Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, "Çetin Emeç sadece bizim için iyi bir gazeteci, iyi bir dost değildi her bakımdan da basında, yayın dünyasında, dürüstlüğün taviz vermezliğin de bir temsilcisiydi. Her zaman işini, mesleğini her konuda önde tutardı. Benim yakın arkadaşımdı, burada da onunla beraber çalışmış arkadaşlarımız var. Her zaman aile işlerini dahi unutur, kendisini işine verir, çalışırdı. Şimdi isterdik ki, Çetin Emeç'i burada anıp hakkında konuşma yaparken, onun katilinin de bulunması gerekirdi. Biz de, hiç olmazsa bir dostumuzu öldürenler cezasını buldu diye tatmin olurduk.

Çetin Emeç bizim kalbimizde yaşıyor. Tüm bunların ötesinde iyi bir gazeteciliğin, taviz vermezliğin simgesi oluyor. Simge adlar çok önemlidir çünkü her kuşaktan biri bir mesleğe başladığında kendisine bir örnek arar, birinin hayatını inceler, simge arar. Hepimiz onu sevgiyle rahmetle anıyoruz ve gazetecilik tarihindeki yerini de bir kez daha açıklamış oluyoruz." dedi.

"TEPEDEN TIRNAĞA PÜR BİR GAZETECİYDİ"

Oktay Ekşi ise, "Onun en önemli taraflarından biri gazeteciliğe ve Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığıydı. Onu kaybetmek zaten aslında Atatürk ilkelerine karşı olan insanların hınç alma amacıyla gerçekleştirdiği aşağılık bir suikastti. Nur içinde yatsın diyor, sevgi ve saygıyla anıyorum." dedi. Hürriyet Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Ertuğ Karakullukçu de, "O dönemde gazetecilik severek yapılan bir meslekti. özgürce yapılan bir meslekti. Çetin Bey de haberin namusunu koruyan, gazeteciye sahip çıkan bir insandı. Tepeden tırnağa pür bir gazeteciydi. Bana kalırsa Abdi İpekçi gibi, Nezih Demirkent gibi önemli gazetecilerden birisiydi ve arkasında büyük bir boşluk kaldı. Yeni gazetecilerin de Çetin Emeç'in gazeteciliğini incelemesinde, örnek almasında fayda olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR İNSAN OLDUĞUNU DUYMAK MUTLU HİSSETTİRİYOR"

Emeç'in torunu Selin Birol ise , "Dedemin eksikliğini tanımasam bile sürekli hissediyorum. Ne kadar iyi bir insan olduğunu etraftan duymak, onu sürekli güzel anmak çok mutlu hissettiriyor beni. Umarım ki, onun gibi dürüst saygın ve işine gerçekten aşkla bakan insanlar çoğalır" ifadelerini kullandı.

Sinan Ercan da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sinan Ercan'ın eşi Ayşe Ercan ve oğlu Müfit Ercan mezar başında dua etti.