Çetin Emeç’i anıyoruz

Haberin Devamı

Çetin Emeç’in Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 10.30’da tören düzenlenecek. Burada yapılacak duanın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Sinan Ercan’ın kabri başında anma töreni yapılacak.

BASIN KONSEYİ: ÇIĞIR AÇMIŞTI

Basın Konseyi de Çetin Emeç’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda şöyle denildi:

“Meslek yaşamı boyunca demokrasiden ve basın özgürlüğünden taviz vermeyen, yönettiği gazete ve dergilerde yaptığı yeniliklerle basınımızda çığır açan Çetin Emeç, halkın gerçekleri öğrenmesinden korkan karanlık odaklarca hedef seçildi. 7 Mart 1990 günü gazeteye gitmek için evinden çıkan Çetin Emeç, aracına bindiği sırada pusu kuran tetikçilerin otomatik silahlı saldırısına uğradı ve şoförü Sinan Ercan ile birlikte katledildi. Çetin Emeç suikastı da ne yazık ki diğer gazeteci cinayetlerinde olduğu gibi aradan geçen bunca yılda aydınlatılmadı, failler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmadı. Demokrasi ve özgür basının düşmanlarının alçakça suikastla aramızdan koparılan basın şehidi Çetin Emeç’i, bir kez daha saygıyla anıyoruz.”