Cesur kaptanın trajik ölümü... Geminin Dolmabahçe’ye çarpmasını engellemişti merdivenden denize düştü

Haberin Devamı

Cook Adaları bandıralı 176 metrelik ‘New Siham’ gemisi dün sabah saatlerinde Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girecekti. Gemiye kılavuzluk yapmak üzere Oğuz Kök (61) botla gemiye yanaştırıldı. Kaptan Kök, çarmıhla (merdiven) gemiye çıkarken dengesini kaybederek denize düştü. Suya düşen Oğuz Kök’ü kurtarmak için botta bekleyen kaptan arkadaşı da denize atladı. Oğuz Kök ve kendisini kurtarmak için denize atlayan arkadaşı sudan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Oğuz Kök, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer kaptanın durumunun iyi olduğu belirtildi. Hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen evli ve iki çocuk babası Oğuz Kök’ün ölümü denizcilik dünyasını yasa boğdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Haberin Devamı

FACİAYI ÖNLEMİŞTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli olan İTÜ Denizcilik Güverte Bölümü mezunu kaptan Oğuz Kök, bundan 18 yıl önce İstanbul Boğazı’nda yaşanacak olan bir faciayı kıl payı önlemişti. Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının şubat ayında İstanbul Boğazı Kuzey-Güney geçişi yaparken dümen arızası yaparak arızalan 160 bin ton kerosen yüklü ‘Genmar Star’ gemisini Dolmabahçe Sarayı’na 200 metre kala son anda demir atarak durdurmuştu. Kaptan Kök o an için, “3-5 dakika gecikme olsa hiçbir şey bugünkü gibi olmazdı” demişti. Bu hareketi sayesinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2006’da ilk kez verilecek olan cesaret ödülüne İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilmişti.