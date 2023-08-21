Çeşme’nin huzuruna kurşun

Haberin Devamı

İzmir Çeşme Alaçatı’daki gece kulübüne önceki gece bir grup geldi. Gruptan iki kişi içeri girmek istedi. Ancak kapıdaki ‘bodyguard’ denilen güvenlik görevlileri bu iki kişiyi içeri almadı. Gelen gruptakiler içeride eğlenen bir otel sahibinin ismini vererek, “İ.A.’nın misafirleriyiz, onu görmeye geldik” dedi. Ancak güvenlik görevlileri onları yine içeri almadı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine arbede çıktı. Gelen grup arabada bekleyenlerle birlikte 5 kişiydi. Silahlar çekildi, kavga çatışmaya döndü. İlk ateşte iki güvenlik görevlisi vuruldu. Çevredeki 10 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın (30) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 7 kişi gözaltına alındı. Toplam üç silah ele geçti. Gözaltındaki zanlılar arasında kapıya gelenlerin “Misafiriyiz” dedikleri Çeşme’deki ünlü bir otelin sahibi İ.A. da var.

Haberin Devamı

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre otel sahibi İ.A., çatışmanın yaşandığı mekânda yanındaki “ünlü borsacı” bir arkadaşıyla eğleniyordu. Yanlarında kadınlar da vardı.

BORSACI ARANIYOR

Çatışmadan sonra İ.A. gözaltına alındı. Kapıya gelen gruptakilerin ise İ.A.’nın otelinde kaldığı belirlendi. İ.A. ile birlikte mekânda eğlenen ‘borsacı’ ise ortadan kayboldu. O da arıyor. Savcılık olayın ardında örgütlü bir yapı olup olmadığını da araştırıyor.

BÖLGE TEDİRGİN

Çeşme son dönemde özellikle turizmin yoğun olduğu yaz dönemlerindeki silahlı saldırı olaylarıyla gündemde. Çeşme’de iki yıl önce 26 Ağustos’ta bir mekânın önünde darp edilen kadına yardım etmeye çalışan biri, valeler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Geçen yıl temmuz ayında da yine bir gece kulübünde çatışma çıkmış, müşteriler vurulmuştu. Bu sene ise en son 13 Ağustos’ta Aya Yorgi Koyu’ndaki bir beach club’a rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayan iki kişi çevreye rastgele ateş açmış, bir kişi yaralanmıştı.





Haberin Devamı

YÜKSEK RANT GÜÇLÜ GRUPLAR

Yeraltı dünyasını yakından takip eden uzmanlara göre, rantın yüksek olduğu bölgede gece kulüpleri ve diğer eğlence mekânlarının “kapı güvenliği” özellikle belirli grupların kontrolünde. Bu mekânların kapılarında görev alan “bodyguard” da denilen görevliler ise genellikle yeraltı dünyasını ve diğer suçlu profillerini tanıyan isimler oluyor. Dolasıyla bazen kendi dünyalarından tanıdıkları profillerin içeri girmesini engelleyebiliyorlar. Ayrıca bazen mekânın içindeki güvenliği sağlayanlar da dışardakilerden farklı bir grup oluyor. Böylece mekân iki farklı grubun korumasına girmiş oluyor. Bu kapıların kontrolüyle ilgili rekabet de bazen gruplar arasında çatışmaya dönüşecek kadar sertleşebiliyor.