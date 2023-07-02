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Çeşme'de bayram tatilinin son gününde de yoğunluk

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#Bayram Tatili#İzmir#Çeşme
Çeşmede bayram tatilinin son gününde de yoğunluk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 15:45

İzmir'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk son günde de devam etti. Nüfusun 1 milyonu aştığı ilçede dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşurken, esnaf ise bu durumdan mutlu olduklarını söyledi.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde 9 günlük Kurban Bayram tatilinde yoğunluk oluştu. İzmir'de de Çeşme tatilcilerin uğrak adresi oldu. İlçedeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, nüfus ise 1 milyonu aştı. Vatandaşlar tatil süresince beyaz kumu ve kükürt bakımından zengin denizi ile dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nı doldurdu. Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk 9 günlük tatilin son gününde de devam etti. Ilıca Plajı'nı dolduran tatilciler sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı. Alaçatı Mahallesi ise tatilcilerin buluşma noktası oldu. Alaçatı sokaklarında hareketlilik bugün de devam etti.

Çeşmede bayram tatilinin son gününde de yoğunluk


'KALABALIK BİR BAYRAM SÜRECİ GEÇİRDİK'

Tatil süresince esnaf olarak yüzlerinin güldüğünü belirten restoran işletmecisi Selim Akbaykal, "Bayram tatili bizler için çok olumlu geçti. Uzun yıllar karşılaşmadığımız kalabalığı gördük. Tatilde güzel sürprizler yaşadık. Joe Biden'in torunu buraya  yemek yemeğe geldi. Çadır kampı yapmayı düşünenler, kamp alanı bulamadıkları için zorlandılar. Bayram süresince tatilciler boş oda bulamadı. Ön rezervasyon bu konuda oldukça önemli. Çeşme son 4-5 yılın en popüler tatil beldesi. Bu yüzden herkes burada tatil yapmak istiyor. Okullar kapandı, seçim atlatıldı. Bu yüzden kalabalık bir bayram süreci geçirdik" dedi.

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Çeşmede bayram tatilinin son gününde de yoğunluk



Çeşme'de market işleten Cumhur Morgan ise "Çok yoğun bir bayram geçirdik. Esnaf güzel iş yaptı. Çeşme'nin yerlisi denize ve sahile inemedi çünkü çok kalabalıktı. Aşırı bir kalabalık vardı. Otopark sorunu yaşandı. 9 günlük tatilde bunlar olacak şeyler. Esnafın yüzü güldü. Kıştan ve pandemiden çıktığımız bir dönemin sonunda bayramda güzel iş yaptık" diye konuştu.

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#Bayram Tatili#İzmir#Çeşme

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