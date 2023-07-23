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Çeşme kundakçısı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Çeşme#Yangın#Kundak
Çeşme kundakçısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

İzmir Çeşme’de önceki gece 23.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı’ndaki öğrenciler otobüslerle bölgeden tahliye edildi. Orman yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 6.5 saatte kontrol altına alındı.

Çeşme kundakçısı tutuklandı

K.Ç.’nin yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

Yangını çıkardığı iddia edilen K.Ç. ise tutuklandı. yangın söndürme helikopterlerinin de desteğiyle günün ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarla alevler söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 400 dönüm bozuk orman alanının zarar gördüğü bildirildi.                              

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#Çeşme#Yangın#Kundak