Çeşme her zaman çekici

Aslında sadece bu yıl değil; yıllardır İzmir’e, yarımadaya büyük bir ilgi var. Tanıdıklarım Çanakkale’den Fethiye’ye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar. Çok gezen, çok gözlemleyen ve çok deneyimleyen biri olarak bunları paylaşmak beni her zaman mutlu eder. İzmir, bir süredir İstanbul´daki orta ve üst düzey yöneticilerin giderek daha çok tercih ettiği veya gitmek üzere iş fırsatlarını kolladığı bir kent haline geldi. 20 binin üzerinde İstanbullu her yıl İzmir’e taşınıyor. Çeşme’nin, Urla’nın, Karaburun’un, Seferihisar’ın bu kadar popüler olması boşuna değil

Herkes konuşunca, sosyal medyada paylaşınca da buralarda olmak isteyen, Ege’nin havasını içine çekmek isteyen insanların sayısı artmaya devam ediyor. Yani bu ilgi bayrama özgü değil. Çanakkale'den Bodrum’a kadar hiçbir otelde yer yok, kiralık tutacak ev de kalmadı. Salon balkon ful, yüzde 100 doluyuz...

SORANLARA ÖNERİLERİM



Eskisi gibi tenha olmasa da, Alaçatı’da ağaçlı yoldan Dalyan’a 45 dakikada gitseniz de; Reisdere’den Ildırı’ya; Çiftlikköy’den Ovacık’a giderken yorulsanız da Çeşme’nin bir cazibesi var işte... Hele temmuz, ağustos dışında gelme imkânınız varsa; sabahları burada kalkmak insana iyi geliyor. Ben bu iki ay mümkünse evde yemek yemeyi tercih ediyorum. Ama arkadaşlarıma şu yerleri öneriyorum.

* Eğer Alaçatı’da olmak istiyorsanız. Yek Alaçatı, Ferdi Baba, Sipster, Fahri’nin Yeri, Fava, Şerefe Meyhane, Kapari Bahçe, Eflatun, Asma Yaprağı, Cabbar Port, Tarla Alaçatı’nın en çok rağbet gören restoranları arasında yer alıyor.

* Dalyan’da Cevat’ın Yeri, Çiftlikköy’te Can Baba artık bir Çeşme klasiği. Horasan’ı da unutmayın.









* Biliyorum pandemide herkes evlerde sosyal medyadan konserler dinledi. Ama canlısını çok özledik. Bu yıl Çeşme’de canlı müzik sahne performansıyla ön plana çıkanlar ise Cahide Alaçatı, Hayal Kahvesi Alaçatı, Şerefe Meyhane ve Jolly Joker oldu.

* Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda da yaz boyunca güzel konserler var. Çok yakında Erol Evgin, Sertap Erener, Kenan Doğulu sahne alacak.

* Aşılarını olanlar gidebilir, aşı yaptırmayanlar ise bir süre daha evlerinde kalsın.

İZMİR'DEN BODRUM'A GİDECEKSENİZ

Yaz boyunca tatil planlarınızda önce Çeşme sonra Bodrum varsa geçen hafta yaşadığım deneyim aklınızda olsun. Bayram öncesinde bir toplantı için Çeşme’den Bodrum’a doğru yola çıktım. Bafa’yla Milas arasında yine yol çalışmaları vardı. Milas’ı geçmek artık bir saati buluyor. Işıklar yolu kesiyor, dakikalarca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ve Bodrum’un içi. Torba’dan Turgutreis’e gidişim neredeyse iki saati buldu.

Yani bugünlerde İzmir Bodrum arasını 5-5.5 saat diye kabul edin.

Bazı arkadaşlarım “Biz bazen İzmir-Bodrum’u uçakla yapıyoruz” dediler.

Adnan Menderes’ten kalkan uçak 25 dakika sonra Bodrum Havalimanı’na iniyor. Aklınızda bulunsun derim.

MİKONOS’LA İBİZA’YLA YARIŞAN PLAJLAR

Bodrum’un da Çeşme’nin de plajlarının İbiza’dan, Mikonos’tan geri kalır bir yanı yok. Hem eğlence olarak, hem de fiyat açısından... Bazılarının daha bile pahalı olduğu söyleniyor.

Ben hepsini bilmesem de bir gazeteci olarak tabii ki takip ediyorum. En popüler olan kuşkusuz Beach of Momo... Momo’nun sahibi Burak Beşer ile geçen gün konuşuyorduk. “Hafta içi en az bin kişi geliyor” dedi. Hafta sonlarını siz düşünün. Before Sunset; yemekleriyle de, eğlencesiyle öne çıkanlar arasında.

Selim Kaptan’ın Sole Mare’si de Çeşme’nin klasikleri arasında.

Otellere gelince...

Bayram sonrası da Çeşme’ye gelen arkadaşlarımdan biliyorum. Ağustos sonuna kadar neredeyse oteller dolu olacak.

Çeşme’de tatilcilerin beş yıldızlı, denize sıfır ve kendine ait plajı olan lüks otel tercihleri şöyle: Reges, Ilıca Otel, Boyalık Beach Hotel, Radisson Blu, 7800 Çeşme, Biblos, Alaçatı Beach Resort... Ve tabii ki Altınyunus...

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