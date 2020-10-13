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İZMİR (İHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Çeşme açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çeşme açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Ekim günü, saat 23.15’te, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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