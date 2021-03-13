Cesedi çekyatın içinde bulunan Kadir Yüksel'in öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, dün Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evinde çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı olarak cesedi bulunan Kadir Yüksel'in (36), ölümüyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



Ekipler, olaya karıştıkları gerekçesiyle şüpheliler S.G, M.İ. ve T.T'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



SERT CİSİMLE KAFASINA VURDULAR



İzmir'in Bornova ilçesinde dün cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan Kadir Yüksel'in, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.



Yakınlarının, Yüksel'den bir süredir haber alamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

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