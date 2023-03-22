Cesedi 6 ay sonra bulundu

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26 Eylül 2022 tarihinde balık tutmak üzere Cide İlyasbey limanından denize açılan Doğan Çelen'den (39) bir daha haber alınamadı. Çelen'in kayığı kayalıklara bindirmiş olarak bulundu. Ekipler tarafından uzun süre denizde, deniz altı ve karada yapılan aramalarda Çelen'e ulaşılamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

PANTOLONDAN ÇELEN'İN KİMLİĞİ ÇIKTI

Doğanyurt'da denize açılan bir balıkçı trol teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı. Balıkçılar tekneyi Doğanyurt limanına demirledi. Balıkçıların bildirmesiyle limana gelen ekiplerin yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan Doğan Çelen'in kimliği çıktı. Olay yerine gelen Çelen'in anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Çelen'e ait olduğunu belirledi.

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Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.