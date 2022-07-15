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Cesaretin adı: Ömer

#Ömer Halisdemir#15 Temmuz#Darbe Girişimi
Cesaretin adı: Ömer

Gecenin en önemli anlarından biri, darbe girişiminin başındakilerden, Özel Kuvvetler Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi’nin Silopi’den yanında 100 kişilik bir ekiple Ankara’ya gelmesiydi. Ekibini ikiye ayırdı. 40 kişiyle gece 02.00 sıralarında işgal amacıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı bastı.

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Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir o gece komutanlıkta nöbetçiydi. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı telefonda Semih Terzi’nin darbeci olduğunu söyleyerek Halisdemir’e direnme emri vermişti. Astsubay Ömer Halisdemir, helikopterden inip Karargâh binasına yaklaşan Terzi’ye 3 el ateş etti. Terzi yere yığılırken, yanındaki FETÖ’cü darbeciler Halisdemir’i arkasından ateş açarak şehit etti. Aksakallı, daha sonra 15 Temmuz gecesini anlatırken “Ömer Halisdemir’le 8 kez görüştüm, Terzi’yi öldürmesini istedim. Sabah komutanlığa gittiğimde şehit Ömer Halisdemir yerde yatıyordu üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırıp alnından öptüm” demişti. Şehit astsubay Ömer Halisdemir demokrasi direnişinin önemli kahramanlarından biri olarak Türkiye’nin kalbine gömüldü.

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Cesaretin adı: Ömer

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#Ömer Halisdemir#15 Temmuz#Darbe Girişimi

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