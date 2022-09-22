Cenk Çelik'in silahla vurulduğu anlar kamerada! Kılık değiştirmek için iki pantolonu üst üste giymiş

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Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti.

30 MERMİ ALAN GLOCK MARKA SİLAHI ÇÖP TOPLAYICISI BULDU

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada silahla yaralama anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde Cenk Çelik'in yanına yaklaşan bir kişinin ateş ederek kaçtığı görüldü. Olayda kullanılan silah bir süre sonra Suriye uyruklu bir çöp toplayıcısı tarafından bulunarak polise teslim edildi. Silahın Glock marka 30'lu şarjör takılmış bir silah olduğu belirlendi.

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KILIK DEĞİŞTİRMEK İÇİN PANTOLONUNU ÇIKARMIŞ

Şüpheliyi güvenlik kamera görüntülerinden takip eden polis önce şüphelinin düşürdüğü şapkasına, ardından kılık değiştirmek için çıkardığı pantolonuna ulaştı. Şüphelinin iki pantolonu üst üste giyerek olaydan sonra birini çıkartarak eşkal değiştirmeye çalıştığı belirlendi. Bulunan pantolonun cebinden çıkan otel kartı sayesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği belirtildi.

TAKSİYE BİNEREK EDİRNE'YE GİTMİŞ

Yapılan inceleme sonucu şüphelinin olaydan sonra bir taksiye binerek 1400 lira ödeyerek Edirne'ye gittiği tespit edildi. Şüphelinin saldırıdan 10 gün önce Mersin'den İstanbul'a geldiği ve bir otele yerleşerek saldırı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Edirne'de düzenlenen operasyonda yurt dışına çıkmak için insan kaçakçılarıyla irtibat kurduğu tespit edilen Özgür B. yakalanarak İstanbul'a getirildi. Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve "Ben İstanbul'a hiç gelmedim" dediği öğrenildi.

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ADANA'DA İŞLENEN CİNAYETTEN DE ARANIYORMUŞ

Polis yaptığı soruşturmada yakalanan Özgür B.'nin 2 Ağustos 2022 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde Ergin Opçin'in öldürülmesiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. O tarihte motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan Ergin Opçin öldürülmüştü. Polis olayda silahı kullanan Tarık T.'yi kısa sürede yakalamıştı. Özgür B.'nin o olayda motosikleti kullanan kişi olarak arandığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.