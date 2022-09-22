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Son dakika... Suçlularla mücadele: İçişleri Bakanı Soylu'dan net açıklama

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#Bakan Soylu#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu
Son dakika... Suçlularla mücadele: İçişleri Bakanı Soyludan net açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 13:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurtdışında yakalanan suçluların iadesine ilişkin "Suç olduktan sonra suçun veya suçlunun serbest gezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik anlayışı kabul etmiyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken devletin gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun suç işlerse bunun hesabını verecektir" dedi.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Hem bunlar organize suç örgütleri hem mali suçlar hem de diğer suçlarla ilgilidir. Örneğin; INTERPOL birimimiz de açıkladı. Dünyanın neresinde olursa olsun izliyoruz, takip ediyoruz, bunları Türkiye'ye getirmek için çaba sarf ediyoruz.

Serkan Kurtuluş'u 20 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalattık ve orada cezaevinde. Onunla birlikte Deniz Camgöz de orada, aynı şekilde Arjantin'de cezaevinde. Türkiye'de birçok cinayet işlemiş, Gürcistan'da adli kontrolle çıktıktan sonra kaçan Barış Boyun da İtalya'da Rimini şehrinde yakalandı ve şu an hapiste, iadesini bekliyoruz. Volkan Rençber de Karadağ'da yakalandı.

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"İADE EDİLECEKLERİNİ BEKLİYORUZ"

Mehmet Sabri Şirin de Hollanda'da yakalanmış oldu. Bunların hepsi organize suç örgütü üyeleri. Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Bulgaristan ve Arnavutluk İçişleri Bakanlarıyla görüştük. Önümüzdeki mahkemelerden sonra iade edileceklerini bekliyoruz. Oranın da iç hukuk sistemi var ve iç hukuk sistemi işliyor.

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Biz başka ülkelerin iç hukuk sistemine bir şey söyleyemeyiz. Radoje Zivkovic'i 2018 yılında sahte kimlikle bulunurken yakaladık ve burada onun kafasına çuval geçirerek Sırbistan'a iade ettik fakat 2 yıl içinde oradan çıktı. Biz başka ülkelerdeki insanları izleme kabiliyetinde değiliz. Türkiye'ye kaçak yollarla girdi ve burada bir saldırı sonucu öldürüldü. İstanbul Emniyeti'nin başarılı bir çalışmasıyla eylemi yapanları, eylemi yönlendirenleri ve eyleme aracı olanların tamamı 12 kişi gözaltına alındı.

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"36 SAAT İÇİNDE YAKALANDI" 

Cenk Çelik'in yaralanması olayı var. 36 saat içinde Edirne'den yurtdışına kaçarken yakalandı. Bugün veya yarın da mahkemeye çıkacaktır. Hem silahı hem kendisi yakalandı ama o iş orada kalmayacak. Milletimize şunu söylemek isterim. 

Suç olduktan sonra suçun veya suçlunun serbest gezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik anlayışı kabul etmiyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken devletin gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun suç işlerse bunun hesabını verecektir.

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CENK ÇELİK'İ VURAN ZANLI EDİRNE'DE YAKALANDI

Ümraniye'de Cenk Çelik'i silahla vurduğu şüphesiyle aranan Özgür B. yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Suçlularla mücadele: İçişleri Bakanı Soyludan net açıklama

Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti. Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelinin izini Edirne'de buldu. Düzenlenen operasyonda kaçma hazırlığında bulunan Özgür B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden Adana'da işlenen bir cinayet sebebiyle de arandığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Bakan Soylu#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu

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