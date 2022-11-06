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‘Çengel boynuz’a GPS’li takip

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#Çengel Boynuz#GPS#Tarım Ve Orman Bakanlığı
‘Çengel boynuz’a GPS’li takip
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Türkiye'de sayıları azalan çengel boynuzlu dağkeçileri GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) ile takip edilmeye başlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, 'Arkun Barajı Yaban Hayatı Projesi' adıyla başlatılan uygulama kapsamında yaklaşık 62 bin 449 hektar olan Erzurum İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın alan haritası çıkarıldı. Ardından geniş bir taramayla çengel boynuzlu dağkeçilerinin en sık kullandığı yerler belirlendi ve 4 yaşındaki dişi dağkeçisi yakalandı. 'Fırtına' adı verilen keçi, GPS uydu verici takılarak tekrar doğaya salındı. GPS ile izlenen Fırtına'dan ilk sinyal de alındı. Fırtına'dan her gün alınacak sinyaller Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde harita programlarına aktarılacak. Bu şekilde elde edilen veriler analiz edilerek dağkeçilerinin yaşam alanları, besin tercihi ve aktivite desenleri belirlenecek. İzleme çalışmasıyla elde edilecek bilgiler ışığında da yeni koruma projeleri geliştirilip kararlar alınacak.

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#Çengel Boynuz#GPS#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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