Ceneviz Sarayı'nı parça parça çalışıyorlar

Orijinal adı Palazzo del Comune olan Podesta Sarayı, Cenova’daki Palazzo del Giorgio örnek alınarak, 1316 yılında, Cenevizli yönetici Montani de Marinis için İstanbul’un Galata semtinde inşa edildi. 1880 yılında, şimdiki Bankalar Caddesi’nde atlı tramvaylar için düzenleme yapıldı. Tramvay hatları döşenirken Podesta Sarayı’nın bir kısmı yıkıldı. Cumhuriyet döneminde iş hanı ve atölye olarak kullanılan Podesta Sarayı’nın bir kısmı da bakımsızlık nedeniyle hasar aldı.

RESTORASYON İZNİ ÇIKMADI

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım, 15 yıl önce binayı satın aldı. Duvarları yıkılan, temeli zarar gören Podesta Sarayı’nı restore etmek için başvuru yaptı ancak reddedildi. Nizam Hışım, madde bağımlılarına karşı eski sarayın çevresini levhalarla kapattı. Ancak sonuç alamadı.

HIRSIZLAR DADANDI

Binanın tarihi merdiven korkulukları geçtiğimiz yıl hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar yakalanamadı. 3 gün önce de binanın dışındaki Ceneviz arması, sökülerek çalındı. Polise şikâyetçi olan Nizam Hışım, “Bu armanın değeri çok yüksek. Paha biçilemez. Daha önce de merdivenlerin demir korkulukları çalınmıştı. Bunlar tarihi korkuluklardı. Şimdi de yapının en önemli unsuru olan arma gitti. Binayı restore etmek için çok uğraştım ama izin alamadım. Beyoğlu Müzesi yapmak istiyordum. Tarihin yok olmasına çok üzülüyorum” dedi.

EVSİZLER KALIYOR

Galata’da esnaf olan Halil Demirci ise “Bu binada önceden madde bağımlıları kalıyordu. Sonra etrafı çevrildi ama yine de binaya giriyorlar. Binada yaşanan hırsızlıklara üzüldük. Hırsızları gören olmamış. Armayı yerinden söküp götürmüşler” diye konuştu.

ZENGİNLİĞİN SİMGESİYDİ

1316 yılında, Cenevizli yönetici Montani de Marinis için Galata’da inşa edilen Podesta Sarayı, Osmanlı döneminde de kullanıldı ve uzun yıllar zenginliğin sembolü olarak anıldı.

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