Cemil Tugay: Görev süremi tertemiz, lekesiz çalışarak geçireceğim

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, KARDER üyeleriyle buluştu. KARDER Başkanı Yaşar Canferoğlu, Aliağa Petrol İş Sendika Başkanı Hasan Toptan ile dernek üyelerinin karşıladığı Başkan Tugay'a CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal da eşlik etti. Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında hiç kimseyi ayırt etmeden çalıştıklarını, bundan sonra da aynı anlayışla çalışacaklarını belirten Tugay, “Yüzde doksan dokuz da oy alsanız, yüzde birin hakkını gözetmek boynunuzun borcu. Bu topraklarda beraber yaşadığımız, kader paylaştığımız bu ortamda, dost, kardeş, uyum içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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'GÜZEL İZLER BIRAKMAK İSTİYORUM'

Geçen beş yıl içerisinde pandemi ve ardından İzmir depreminin büyük sıkıntılara neden olduğunu anımsatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok zor bir beş yıl olsa da hizmetleri aksatmadan, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Seçilirsem de bu kente en iyi hizmeti sunmak istiyorum. Umarım yurttaşların iyi hatırlayacağı işler yapar ve güzel izler bırakırım. Söz veriyorum, 5 yıl boyunca çok çalışacağım. Tertemiz, lekesiz bir dönem olacak. Bu yolda tüm hemşerilerimizin ve tüm Türkiye'nin desteğini bekliyorum. Bizler vatan ve millete duyduğumuz saygıyla, sevgiyle göreve talip oluyoruz."

CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı Yıldız İşçimenler Ünsal ise Cemil Tugay ile birlikte gerçekleştireceği projeler sayesinde İzmir'in marka değerini yükselteceklerini belirtti.

Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Canferoğlu ise Başkan Tugay'ı Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden tanıdığını belirtip, “Kişiliği ve karakteriyle çok değerlidir. Çok seviyoruz. Allah yolunu açık etsin. Karşıyaka'ya 5 yıl hizmet etmiş Cemil Başkanım çıraklığını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da ustalığını yapacağına eminim. Çok daha iyi işler yapacak" diye konuştu.