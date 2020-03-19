Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir'in biyografisi

Yeşiller Partisinin eski Eş Başkanı olan Cem Özdemiri halen milletvekili olarak görev yapıyor. Özdemir, 2008 yılından bu yana yürüttüğü eş başkanlık görevini 2018'de bırakmıştı. İşte, Cem Özdemir hakkına merak edilenler...

21 Aralık 1965 tarihinde Almaya'da dünyaya geldi. Türk ve Çerkes kökenli Özdemir, 2008-2018 yılları arasında Birlik 90/Yeşiller partisinin eş başkanlık görevini Claudia Roth ve Simone Peter ile birlikte yürüttü. Halen AlmanYa Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Türkiye'den göç eden Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde, Bad Urach kentinde dünyaya geldi. Lisenin ardından sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1987'den itibaren eğitimci ve serbest gazeteci olarak meslek hayatına atıldı.

1981'de Yeşiller Partisi'ne üye oldu. 1989-1994 yılları arasında partinin Baden-Württemberg eyalet yönetiminde görev yaptı. 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2 Haziran 2008 tarihinde Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı.

2004 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçildi. AP'de Yeşiller Grubu / Hür Avrupa İttifakı üyesi olan Özdemir, parlamentonun Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğini de yaptı.