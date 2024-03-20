×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çelik’ten Özel’e tepki: Akıl tutulması

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel
Çelik’ten Özel’e tepki: Akıl tutulması
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in “Gençler darbe yaparsa teslim olurum” sözlerine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, özetle şöyle dedi: “Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir yayında ‘Gece telefon çalsın, ‘darbe oluyor’ desinler ama ‘gençler yapıyor’ dersinler; ben o darbeye teslim olurum’ şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi tam bir akıl tutulmasıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel

BAKMADAN GEÇME!