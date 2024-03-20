Çelik’ten Özel’e tepki: Akıl tutulması

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Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, özetle şöyle dedi: “Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir yayında ‘Gece telefon çalsın, ‘darbe oluyor’ desinler ama ‘gençler yapıyor’ dersinler; ben o darbeye teslim olurum’ şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi tam bir akıl tutulmasıdır.”