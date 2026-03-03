Çelik: İran’a saldırılar hukuka aykırı

Haberin Devamı

Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi: “Gündem İran. Saldırı hiçbir meşruiyeti olmayan bir saldırıdır. Hakkaniyetsizdir, uluslararası hukuka aykırıdır. Üstelik nükleer ve diğer konulardaki müzakereler devam ederken diplomasinin stratejisinin berhava olduğu döneme girildiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız böyle bir masa için yoğun bir tempo ortaya koyarak görüşmeler gerçekleştirdi. Masa çalışırken böyle bir saldırı son derece yanlış, sıkıntılı sonuçlar doğuracak bir girişimdir. İran halkının büyük kayıpları oldu. Bir kız ilkokulu bombalandı ve pek çok öğrenci hayatını kaybetti. Dini lider, askeri ve siyasi liderler hayatını kaybetti. Bu kayıplar için İran’a taziyelerimizi sunuyoruz. İran haksız ve hukuksuz bir saldırı ile karşı karşıya. Bir an evvel masa kurulmasında inisiyatifin ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Şansölye Merz ile görüştü ve çatışmanın durması ve çözümün masada aranması gerektiğini söyledi.

REJİM BAHANE EDİLEMEZ

Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Rejim değişikliği gibi konuların ne kadar büyük facialara yol açtığı çeşitli ülke örneklerinde de görülmüştür. Küresel düzeye sıçrayacak savaş mekaniğinin çalıştırılması son derece yanlış oldu. Yakın zamandan beri, son gelişmelerden itibaren dünya üzerinde yeni bir düzen arayışı ortaya çıktığı söyleniyordu. Şimdi görülüyor ki düzen denen bir şey kalmayacak. İsrail güvenliği bahane edilerek bu şekilde müdahalelerin olması bütün bölgeyi istikrarsızlaştırıcı sonuç ortaya çıkardı.

KARDEŞ ÜLKELERE SALDIRILAR

İran’ın kardeş ülkelere dönük füze saldırısı yapması son derece yanlış yaklaşımdır, kabul edilir değildir. İran’ın savunma hakkını bölgesel savaşa dönüştürecek şekilde yapması birilerinin yapmaya çalıştığı faciaya yeni boyutlar ekleyecek ve bu da yanlış olacaktır. Türkiye açısından bu gelişmelerin değerlendirilmesi yapılıyor. Ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin farklı senaryolara çalışılıyor.”